Predsjednik HSS-a Krešo Beljak gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao najnovije aktualnosti na političkoj sceni u Hrvatskoj.

Komentirao je prijedlog izmjena Ustava RH kojim bi se zajamčilo Ustavno pravo na pobačaj.

“HDZ je već pokušao trgovati time, ali mislim da neće to baš tako ići. Na jesen ćemo ići u organizaciju referenduma. To je tricky jer ne znamo što će biti s pandemijom. Možda će netko reći da to nije bitna tema, ali ja se ne slažem jer mislim da je ovo jedna stvar koja degradira Hrvatsku”, rekao je Beljak.

Kako navodi, previše je liječnika koji se pozivaju na priziv savjesti.

“Većina ljudi neće dopustiti da Hrvatska po tom pitanju krene u smjeru poništavanja postojećih prava”, rekao je.

Komentirao je mogućnost da se HDZ predomisli po pitanju pobačaja.

“U posljednje vrijeme se pojavljuju ultrakonzervativne opcije koje se zalažu za apsolutnu zabranu pobačaja u bilo kojem slučaju, pa i u slučaju silovane djece. Takvi postoje, to su Most i Domovinski pokret. Plenković kalkulira da ne želi izgubiti taj dio biračkog tijela”, rekao je Beljak.

“Dobronić zaslužuje podršku politike i građana”

Komentirao je i smjenu sudaca Marina Mrčele i Damira Kosa od strane predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića.

“Suci su povlaštena kasta, pravosuđe je dno dna i svaka čast izuzecima poput Dobronića. On zaslužuje podršku politike i javnosti jer je čovjek koji ima snagu i volju rješavati močvaru u kojoj se nalazi hrvatsko pravosuđe”, rekao je Beljak.

