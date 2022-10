Beljak: Predstavit ću vladu u sjeni, želimo stvoriti temelje za treću republiku

Zašto je istaknuo svoju kandidaturu za budućeg hrvatskog premijera? Može li Hrvatska seljačka stranka (HSS) samostalnim izlaskom na izbore ostvariti uspjeh? Tko su mu potencijalni koalicijski partneri? Gost Pressinga bio je predsjednika HSS-a Krešo Beljak.

“Nisam se ja sam nominirao, sam predložio, to su odluke stranačkih tijela, HSS-a, najstarije stranke. Ja predstavljam HSS. Drugo odluka je došla upravo zbog toga jer samtramo Andreja Plenkovića bivšim premijerom. Nakon svih afera prijeđena je granica. Zadnja pljačka u INA-i od milijardu kuna je kap koja je prelila čašu. A vidimo da nemilice curi i dalje svaki dan. Plenković je bivši premijer, samo on to još ne zna. Past će na prvim sljedećim izborima kad god oni budu”, rekao je Beljak.

Vjeruje da može biti dobar kandidat za premijera.

“Jer imam dovoljno hrabrosti, želim zaraditi svoju plaću, dva mandata sam u opoziciji, ne želim da me bilo tko proziva da primam plaću za ništa, za to što galamim i kritiziram, a iz opozicije ne može se napraviti ništa. Svaki konstruktivni prijedlog vladajuća većina preglasa. Ja sam napadački igrač, a već šest-sedam godina igram u obrani. Jednostavno nemamo što čekati. Hvalio sam Bernardića pa bih trebao čekati nekoga tko će biti sljedeći… Sve su to ljudi koje ja cijenim, poštujem i nadam se suradnji. Nitko, niti jedna stranka sama ne može dobiti izbore. Ali isto neću više podcjenjivati niti sebe niti HSS, 12 godina sam bio gradonačelnik najuspješnijeg grada u Hrvatskoj. Većina njih nije nikad bila u izvršnoj vlasti”, kazao je Beljak.

“Ni ja ni HSS nikome više ne namjeravamo nositi vodu”

Dodaje da rejtinzi pokazuju da dvije jedine lijeve opozicijske stranke koje su dovoljno jake da pokrenu nešto su SDP i Možemo te da je u svibnju razgovarao sa Sandrom Benčić i Peđom Grbinom. “Rekao sam, počnite se dogovarati, idemo zajedno u jednom, dva bloka, na vama je da odlučite, a ne da čekamo zadnji čas. Ne znam što se sad čeka. Odgovor je bio ‘čekaj da prođe ljeta pa ćemo na jesen’, a sad je došao njihov problem u Zagrebu. Nije stvar strpljenja, nemamo što čekati. Ni ja ni HSS nikome više ne namjeravamo nositi vodu. Smatram da imam dovoljno iskustva i ne želim više biti opozicjiski političar. Želimo preuzeti odgovornosti i stvoriti temelje za novu, treću republiku jer ovo jednostavno ne valja. Ako bilo tko dođe i nastavi ovako isto, a imali smo primjere, Račan i Milanović, vlade nisu napravile ono što su birači tražili – temeljne promjene. Nudit ćemo treću republiku. Nećemo mijenjati crijepove na temeljima koji su truli, koje su postavili Franjo Tuđman i HDZ, nego cijeli sustav. Inače će se kuća vrlo brzo srušiti. To svatko u Hrvatskoj vidi”, rekao je Beljak.

“Ovo nije blef”, naglašava. “Svjestan sam da mi se 90 posto ljudi smije, slično su se smijali kad sam se kandidirao za gradonačelnika, kad sam se kandidirao za predsjednika HSS-a. Ja imam određenog životnog i političkog iskustva, idemo na izbore, pokazali smo ambiciju, imamo program, predstavit ću vladu u sjeni s kvalitetnim, prepoznatim stručnjacima, čim obavim razgovore s ljudima na koje računam. Bit će to puno prije kraja godine. Krenut ćemo s predstavljanjem konkretnih promjena. Ako birači to prepoznaju, rezultat doista može biti takav da će se mnogima zalediti osmijesi”, govori.

Što se tiče ostatka oporbe, kaže da mogu eventualno razgovarati o postizbornoj koaliciji. “Da se nešto moglo u ambicijama ostalih lidera opozicije, već bi se napravilo. Ne dolazi u obzit da ćemo HSS i ja čekati. Ako se ovako nastavi, imat ćemo 10 opozicijskih blokova i opet će pobijediti HDZ. Ako neko misli da se samo tako mogu dobiti izbore, vara se. HDZ nije politička stranka, to je kriminalna hobotnica umrežena do zadnje ulice, kale u Dalmaciji, sokaka u Slavoniji. Njih neće biti jednostavno pobijediti. Ove afere koje gledamo, koje više nitko ne može pratiti, lako mogu dovesti da izbori neće bit 2024., nego puno prije nego što se bilo tko nada.”

“Curi na sve strane, nemate više kome vjerovati. To sve treba temeljito mijenjati. Temelji Hrvatske, koje su napravili HDZ i Franjo tuđman, su truli i dotrajali, treba graditi ispočetka. Može se, samo treba imati hrabrosti i krenuti raditi”, rekao je Beljak.