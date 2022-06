Belgijski satiričari našalili se s Milanovićem: “Nitko ne želi s njim…”

Satirična rubrika briselskih novina na engleskom Brussels Times na svojem profilu na Twitteru - LeChou News - objavila je serijal objava u kojima se pokušava sprdati s liderima država članica NATO-a koji sudjeluju na summitu tog saveza u Madridu. U svakoj objavi stavili su jednu fotografiju ili snimku, a uz nju i neku ironičnu ili sarkastičnu opasku.

Na meti im se našao i predsjednik RH Zoran Milanović kojeg su ‘ulovili’ u kadru na kojem se nalazi koji metar iza danske premijerke Mette Fredriksen koja razgovara s američkim predsjednikom Joeom Bidenom i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Prizor Milanovića kako sam stoji u pozadini komentirali su sljedećom opaskom: – Nitko ne želi razgovarati s ludim hrvatskim predsjednikom, prenosi Jutarnji list.

Taj tweet su objavili kao nastavak slične objave u kojoj navode da nitko ne želi razgovarati ni sa Charlesom Michelom koji na kratkoj snimci, na ranije održanom summitu G7, pomalo nelagodno okreće glavu lijevo-desno dok se drugi lideri namještaju za zajedničku fotografiju, no nitko mu se pritom ne obraća.

