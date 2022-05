Podijeli:







Izvor: N1

Bivši predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić gostovao je u N1 Studiju uživo povodom obilježavanja Dana državnosti.

Upitan o nesudjelovanju predsjednika RH Zorana Milanovića u današnjoj proslavi, Bebić je rekao:

“To nije sada pitanje tko nešto priznaje ili ne, postoji zakon i ustavne obvezne nositelja određenih državnih funkcija. Nitko nema pravo zbog svog ega dovesti u pitanje hrvatske institucije i funkcioniranje hrvatskog ustavnog sustava. Prema tome, svi se moramo uskladiti sa zakonom. Znam da postoje različiti pogledi u određenim pitanjima, ali kada se radi o temeljnim državnim institucijama, mislim da se svi moramo uskladiti bez obzira koju funkciju obavljali i što pojedinačno o nekom problemu mislili.”

Ističe da nije dobro da se takvim raspravama stvara zbrka što koji datum znači.

“I drugi datumi koji se spominju su značajni, međutim, ostalo je u narodu 30. svibnja i mnogi su se zbunili kad je došlo do 25. lipnja”, dodao je Bebić.

Optužnice hrvatskim pilotima

Vezano uz optužnice protiv četvorice hrvatskih pilota koje je Srbija poslala, Bebić je kazao da nema razloga za uznemiravanje oko te teme.

“Hrvatska je donijela zakon o ništetnosti takvih ili sličnih odluka koje su srbijanski organi vlasti donasili i proglasili svoju opću nadleženost za svim što se događalo u bivšoj Jugoslavili. Ne znam zašto se onda puno uzbuđujemo. To je zamagljivanje situacije”, kazao je.

Pojašnjava da Srbija pokušava zamijeniti tezu o krivnji.

“Kako bi mogla postojati 1995., Oluja i Bljesak, da nije billo 1991., 1992, 1993. i da nije bila skoro trećina Hrvatske bila okupirana?”, kazao je.

Prisjetio se i da je prije nekoliko godina Srbija podignula optužnicu protiv Vladimira Šeksa i još nekoliko ljudi koje Vlada nije primila.

“Nismo ih željeli prihvatiti. Jer to ne postoji, nema toga u pravnom sustavu. Tko je Srbija da sudi svima, a njom nitko ne smije ništa reći?”, kazao je.

Tuđman je bio jako osjetljiv

Govoreći o prvom predsjedniku Franji Tuđmanu, rekao je:

“U ratnim okolnostima se ne trebaju postavljati pitanja zašto ovo ili ono, nekad se moraju donijeti i odluke koje su možda pogrešne”, pa dodao:

“Bio je jako osjetljiv. Ono njegovo namršteno lice bilo je skrivanje osjećaja. Sjećam se jednog primjera, s terena je došlo izvješće da je četvorica naših ljudi poginula negdje u Slavoniji, on nije mogao doći do riječi, oči su mu bile pune suza, ali je izraz bio strog. On je na taj način skrivao te svoje osjećaje.”

