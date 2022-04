Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao komemoraciju u Jasenovcu i pozdrav Za dom spremni.

“Pratio sam raspravu zadnjih nekoliko dana potaknutu inicijativom generala. Predsjedniku Republike su zaprijetili isključenjem iz HDZ-a što je on svesrdno prihvatio”, rekao je Arsen Bauk i dodao da predsjednik Zoran Milanović izvan službenog dijela protokola može komentirati što želi:

VEZANE VIJESTI Milanović: Sin majora KOS-a govori da je Gotovina udbaš! E nećeš, matere ti! Pupovac o Milanoviću: To nisu riječi dostojne ovog mjesta i ovog dana

“Završio je službeni dio, to je manje bitno. Bitno je što je rekao i kako.”

O posljedicama nekomunikacije predsjednika i premijera Bauk je rekao: “Milanović će imati posljedice otprilike kao da su ga isključili iz HDZ-a. Oni su najavili pisanu komunikaciju, a zbog nje su neki članovi Vlade imali problema, nije ni to za baciti.”

O tome da ni ove godine u Jasenovcu nema jedinstvene kolone rekao je: “Manjinski zastupnici kad su s nama u vladi, više se slažemo oko ideoloških pitanja, a kad su s HDZ-om, više oko financijskih. Ovo malo ideološko neslaganje vjerojatno će imati financijsku kompenzaciju što je bilo očito presudno da se pojave danas s Vladom čoiji su članovi.”

“O načinu formiranja parlamentarne većine najbolji je opis dao pokojni gradonačelnik Milan Bandić kad je zastupnike koji su prelazili nazvao žetonima. Korištenje izraza i pozivanje DORH-a spada u vokabular koji svaki za sebe bira.”

“Kako očekivati potpunu zabranu kad slave 10. travanj i šalju izaslanika?”

O pozdravu Za dom spremni Bauk je rekao:

VEZANA VIJEST Ivo Goldstein: Vlada treba prestati financirati ustašofilske projekte!

“Predsjednik Vlade je u pravno-političkom driblingu izvijestio da je taj slogan zabranjen i da to samo sudovi još nisu shvatili, to je rekao prije nekoliko dana. Dok sudovi ne shvate velebne misli predsjednika Vlade, on će to još neko vrijeme govoriti. Rekao bih da je čak i njegovo povjerenstvo, sastavljeno od ljudi različitih svjetonazora, donijelo zaključak koje je Goldstein objasnio i čak i kad bi se to primijenilo, bilo bi bolje da nego danas. Ako potpuna zabrana bude prijedlog, mislim da ćemo mi to podržati bez obzira što su oni predložili. Ali kako očekivati potpunu zabranu kad slave 10. travanj i šalju svog izaslanika koji je još radikalniji od onih koji su ga pozvali? Uvjeravaju nas da su predsjednik Republike i Anto Nobilo izmanipulirali generale i da su oni potpisali pismo kao guske u magli.”

Na pitanje je li SDP mogo napraviti više oko te teme, Bauk je rekao: “Ovo ili želite ili ne. SDP je mogao nešto više, a želio je napraviti još više. Što se tiče znakovlja povezanog s NDH-om, za vrijeme tehničke vlade 2016. odbijena je registracija HOS-ove udruge, no Ministarstvo je prihvatilo žalbu i udruga je registrirana. To uopće nije bila tema, aktualizirana je kad je Joe Šimunić to napravio u Maksimiru. Tad je podnesen prekršajni nalog. Ambivalentni stav prema ZDS-u predstavlja volju većine izabranih zastupnika u ovom sazivu Sabora. Ovakav odnos prema pozdravu predstavlja volju većine zastupnika.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.