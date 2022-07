Bauk o Milanoviću: Ovim pristupom želio je potaknuti Vladu na jaču akciju

Podijeli:







Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk komentirao je drugi sastanak s vladajućom koalicijom o pregovorima oko izmjene Ustava za N1 Studio uživo.

Ustav se mijenja u tri koraka, navodi. Prvi korak je donošenje odluke o pokretanju promjene Ustava te smatra da će ona biti donesena do kraja ovog zasjedanja nakon čega će se tijekom ljeta provesti rasprava i pripremiti nacrt prijedloga promjena. Očekuje prijedlog promjena do kraja godine.

Dodaje da je prijedlog HDZ-a u koji se odnosi na referendum u dijelu dosta sličan njihovom prijedlogu, a određeni dio još treba preciziranje kako bi se prevenirala mogućnost posebno kod ovlasti Ustavnog suda da se onemogući bilo kakav referendum. “Mi ćemo razgovarati da se te nedoumice uklone i u dijelu koji se tiče referenduma”.

“Nema govora o zabrani pobačaja ni referendumu kojim bi mu se ograničio pristup”

Navodi da je optimističan da će se postići njihova suglasnost i ostalih klubova s HDZ-om.

“Na dobrom smo putu, a hoće li taj put dobro završiti treba vidjeti. Što se tiče ostatka mogućih promjena Ustava ono što ne bude moguće promijeniti kroz sabor, a postoji politička snaga koja to želi napraviti to će se promijeniti kroz druge mehanizme koji su na rapsolaganju”.

Smanjenje broja potpisa, bolje definiranje tema, ocjena ustavnosti prije prikupljanja potpisa i kvorum za donošenje odluka je nešto što bi, kako kaže, referendumsku materiju dovelo u okvire koje smo mi predlagali.

Pravo na pobačaj

Dodaje da će predlagati i druge teme uključujuči i da se pravo žene da slobodno odlučuje o rađanju djece nađe u Ustavu. Smatra da će se to naći u Ustavu, a hoće li biti u okviru ovih ustavnih promjena ili nekih drugih, to su opcije koje su otvorene.

Komentirao je i izjavu premijera Plenkovića o njihovoj inicijativi da prekid trudnoće uđe u Ustav.

“Mandat Plenkovića traje još dvije godine i mi ne želimo dovesti Hrvatsku u situaciju da nakon nekog Plenkovića dođe neki Karamarko koji bi te stvari vratio na početak kao što se dogodilo u Americi. Želimo da to pravo bude zapisano u Ustavu kako bi prevenirali da se bilo koji drugi sastav Ustavnog suda ne sjeti i preinači li poništi odluku ovog sastava Ustavnog suda. Ako misli da je to nepotrebno neka ne napravi ništa, ali ako bude na bilo koji način protiv toga da to uđe u Ustav onda ćemo preispitivati njegove odluke”, poručio je.

Za izlaganje predsjednika Zorana Milanovića na NATO samitu smatra da je ovim pristupom problemu želio potaknuti Vladu na jaču akciju, kako u tome nije uspio onda se vratio u okvire što je ustavna odredba da se sukreira vanjska politika, nije htio iskakati iz tih okvira.

O izborima u Splitu rekao je da je jasno opredjeljenje njihovih glasača. Smatra da će oni u velikom broju podržati kandidata koji nije kandidat HDZ-a.

