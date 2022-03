Podijeli:







SDP-ov Arsen Bauk vrlo je slikovito komentirao najavljenu rekonstrukciju Vlade u koju će se upustiti premijer Andrej Plenković zbog niza problema s ministrima.

“Premijer Plenković dosad je pokazao nenadmašan talent u lošem izboru kadrova i sad će dobiti priliku da još jednom pokaže svoj nenadmašan talent u lošem izboru kadrova, tako da to svakako neće donijeti boljitak Hrvatskoj, ali će njemu omogućiti da ne mora odgovarati, u toj mjeri, na neugodna pitanja kao što sad mora odgovarati”, rekao je Bauk.

Upitan za komentar što misli o tome da bi Davor Filipović mogao zamijeniti Tomislava Ćorića u Vladi, Bauk je rekao: “Damir… Davor… Kako ono?”

Na pitanje bi li trebalo ići na prijevremene izbore, Bauk je rekao da su oni predložili odluku o raspuštanju Sabora te da se on “sa svojim prijedlozima još uvijek slaže”.

Što se tiče opcije da Borisa Miloševića u Vladi zamijeni Snježana Vasiljević, Bauk je rekao da nema dovoljno saznanja o njezinim političkim stavovima. “Prema onome što sam čuo nisam čuo ništa što bi je diskvalificiralo za tu dužnost. A sudjelovanje u HDZ-ovoj Vladi ako ima želudac za to, neka”, rekao je Bauk.

Govoreći o stanju u HDZ-u i priči o jedinstvu stranke, Bauk je rekao da su oni jedinstveni u svemu što ih održava na vlasti. “I kada bi bili sigurni da će ih to održati na vlasti večeras bi se ukrcali u dva autobusa otišli u Jajce, održali četvrto zasjedanje AVNOJ-a, obnovili Jugoslaviju i uvjeravali bi nas da su oni 30 godina to željeli. Prema tome, to je jedino jedinstvo koje imamo u HDZ-u”, rekao je Bauk.

‘Osvježenje’ Vlade već oko Uskrsa

Podsjetimo, zbog istrage protiv ministra socijale Josipa Aladrovića, potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića i “bizarnog slučaja” ministrice regionalnog razvoja Nataše Tramišak, koja je primila prijetnje za koje su mediji doznali prije nego što je ona obavijestila premijera, rekonstrukcija Vlade postaje sve izglednija.

Po medijima se spominje da će premijer smijeniti od četiri do čak sedam ministara.

Umjesto prvosvibanjske rekonstrukcije koja se neslužbeno najavljivala u medijima, tvrdi više sugovornika bliskih Banskim dvorima, ide uskrsno “osvježenje” Vlade. Sve bi, dakle, trebalo biti posloženo do Uskrsa, a novu, rekonstruiranu Vladu mogli bismo imati već oko 20. travnja.

