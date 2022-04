Podijeli:







Isusovac Tvrtko Barun gostovao je u Točki na tjedan gdje je govorio o aktualnim društvenim temama. Osvrnuo se i na to što će se nakon dvije godine moći održati blagdan bez epidemioloških mjera, a komentirao je i izbjegličku krizu koja je nastala uslijed ruske invazije na Ukrajinu.

“Već i ove nedjelje ima ta promjena, prisnije je iskustvo. To su bile objektivne okolnosti brigejedni za druge, pogotovo one najranjivije. Sada možemo to staviti iza nas”, rekao je Barun.

Smatra da je kod većine epidemioloških mjera postojala dobra namjera, ali ističe da je bilo i nekih nelogičnih, “poput one da je 25 ljudi u crkvi”.

“Tu je možda nedostajalo malo kreativnosti i slobode, poniznosti u priznavanju pogreške i ispravljanju”, dodao je.

Nakon izbijanja rata u Ukrajini Europa je pružila pomoć izbjeglicama, a i Hrvatska prima izbjeglice iz Ukrajine.

“Mislim da možemo biti ponosni. Kao u svim velikim krizama, mi kao društvo jesmo otvoreni za druge, potrudit ćemo se, žrtvovat ćemo od sebe za druge”, kazao je.

Komentirao je i koliki utjecaj ima trauma koju je Hrvatska proživjela.

“Mislim da to više nije toliko bitno koliko kulturološka, pa i ta kršćanska otvorenost za one u potrebi, činjenica da smo kroz suvremene medije puno više upoznati s onim što se događa tako da je i svijest o tome veća”, naveo je.

Barun o različitom pristupu izbjeglicama: Europi je veći interes u Ukrajini

Barun je kmentirao i zašto imamo različit pristup sad u odnosu na izbjegličku krizu 2015. godine. Navodi da je jedan od čimbenika blizina, ali i kulturološke razlike.

Je li Europa licemjerna?

“To su različite perspektive i dimenzije. Europi je interes veći spram Ukrajine, dok to nije očito bio slučaj za Siriju. Izbjeglička kriza je i krenula jer pet godina Europa i druge sile nisu rješavale krize i onda je svaka zemlja odgovorila za sebe pa je bilo to što je bilo – kriza”, naveo je Barun.

Osvrnuo se i na presudu Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) po kojoj je Hrvatska povrijedila pravo na život šestogodišnje afganistanske djevojčice Madine Hussini. Barun se nada da će se novom istragom utvrditi odgvorne osobe.

“Svakom građaninu bio bi interes da se ovakav slučaj dovrši tako da osobe koje su krive za takvo neljudsko i izvan okvira zakona postupanje odgovaraju za ono što su napravili. Vjerujem da su to pojedinci, nije to MUP generalno niti svaki policajac, već pojedinci koji su to znali i napravili i da odgovaraju za svoja djela”, proučio je Barun.

