Bartulica: Jesmo li se ’91 borili za crvenu zvijezdu ili protiv nje?

Podijeli:







Izvor: N1

Stjepo Bartulica, predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, u večernjašnjem Pressingu komentirao je aktualne političke teme.

Komentirajući zahtjev za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, za što je već ranije ocijenio da bi bila pljuska svim domoljubima, rekao je:

“Da mi je netko prije 30 godina rekao da će ovo biti top tema, teško bih to povjerovao. Kada se radi o komunističkim zločinima, Hrvatska nije položila ispit. Hrvatska nije imala političke volje i sposobnosti niti jedan pravni proces privesti kraju.”

vezane vijesti Nobilo predao zahtjev za pomilovanjem, HDZ: Operaciju je osmislio Milanović Gotovina se oglasio o pomilovanju: “Da, potpisao sam zbog mojih životnih načela”

“Tuđmanova pomirba meni izgleda tako da su ovi s desne strane su bili u rovovima i ratovali, a ovi koji su dolazili iz komunističkih obitelji su imali pristup menadžerskim kreditima, bavili su se pretvorbom i danas imaju poluge moći”, dodao je.

Smatra da obitelji žrtava komunizma nisu dobile niti minimalnu zadovoljštinu.

“Danas Ante Nobilo umjesto da se danas ispričava što je služio komunističkoj vlasti kao javni tužitelj, on ima drskosti tražiti pomilovanje. Nemam ništa protiv milosrđa, ali osnovna pravednost traži da svatko dobije što mu pripada”, rekao je.

Slaže se s generalom Lucićem da je hrvatski narod zaslužan za pobjedu.

“Ne mogu prihvatiti logiku da ako je netko nešto dobro učinio u datom trenutku, to ga ekskulpira za druga kaznena djela”, rekao je pa dodao:

“Zašto smo se borili 1991. godine – protiv crvene zvijezde ili za nju? Imamo danas situaciju, 30 godina nakon demokratizacije, da neki i dalje brane lik i djelo jednog komunističkog diktatora. I dalje imamo zarobljene umove.”

Upitan za komentar mišljenja generala Ante Gotovine koji je podržao pomilovanje zbog načela milosrđa.

“Izrazito cijenim generala Gotovinu. Svakako uvažavam njegovo mišljenje, međutim, postavlja se pitanje jesu li ova dvojica ikada izrazili žaljenje. U kršćanskoj nauci, prvo je potrebno da duboko kajanje da bi se nekome moglo oprostiti. Oni nikada nisu to izrazili, a kamoli njihov odvjetnik koji se ponaša kao da tu nema ništa sporno”, rekao je.

Mišljenja je da predsjednik RH Zoran Milanović ne bi smio pomilovati Zdravka Mustača i Josipa Perkovića, bivših obavještajaca jugoslavenske tajne policije UDBA-e.

“Gospodin Milanović često ističe da se Hrvatska opredijelila za liberalnu demokraciju i Zapad. Međutim, ovo što se događalo u komunizmu nema nikakve veze s tim vrijednostima. Ako je on zaista liberalni demokrat i zalaže se za zapadnu civilizaciju, nikako ne bi smio napraviti presedan i pomilovati ih. Bio bi loš presedan da to učini”, rekao je Bartulica.

Komunizam i ustaštvo su zločinačke ideologije

Upitan za mišljenje o izjavi brigadira Marka Raosa koji je kao izaslanika ministra hrvatskih branitelja izjavio da bi bilo današnje Hrvatske da nije bilo 10. travnja 1941., Bartulica je kazao:

“Naša moderna Hrvatska je nastala u Domovinskom ratu. Ove povijesne interpretacije da korijeni naše države potječu iz Drugog svjetskog rata po meni su krive. Ja se ne slažem s tom tezom.”

Ne slaže se s izjavom stranačkog kolege Ante Prkačina koji je otišao korak dalje i na istom skupu izjavio da treba obilježavati datum osnivanja NDH I da je “najvrednija postrojba ustaška crna legija”.

“Ako ćemo govoriti o fašizmu i antifašizmu. Amerikanci se nikada tako ne dekliniraju, a oni su doprinijeli tome. On može sam objasniti najbolje što on misli o tome, ja nemam isto mišljenje o tom povijesnom razdobolju”, rekao je Bartulica.

Kazao je i da je skloniji da se ne zabranjuju stvari, ali ako se ide sa zabranama da treba biti dosljedan.

“Ako ćemo biti dosljedni i zabranjivati neke stvari, treba reći da i crvena zvijezda smeta mnogim ljudima i mnogi zločinjeni su učinjeni u to ime. To su zločinačke ideologije, obje, i više su kao blizanci nego suprotstavljene ideologije. I srpski osvajači Vukovara su nosili crvene zvijezde i to izaziva traume. Iza toga stoji jedna određena doza licemjerja”, smatra Bartulica.

Dodaje da antifašizam u Hrvatskoj nije imao demokratski karakter.

Rekao je da će vrlo rado otići na komemoraciju u Jasenovcu.

“Bio sam već više puta. Gdje god su nevini ljudi stradavali, ja ću tamo otići, ne vidim ništa sporno u tome”, poručio je.

Podrška Disneyu i zabrana pobačaja

Osvrnuo se i na svoju podršku nogometašu Dejanu Lovrenu zbog bojkota Disneya koji u svojim filmovima želi imati veću zastupljenost LGBT osoba.

“Podržavam ovo što je Lovren napravio. Rekao bih da je to, u ovim uvjetima političke korektnosti, prilično hrabar potez. To su prenijeli i američki mediji, odjeknulo je izvan Hrvatske. Disney zastupa drugu viziju obitelji i čovjeka u odnosu na desetljeća kada se taj brend gradio. Po sadržaju i po dobi djeteta koje to može gledati, radi se o zloupotrebi korporativne moći”, kazao je Bartulica, pa naveo da ta tvrtka zbog toga može izgubiti razne pogodnosti na Floridi, gdje je sada guverner ušao u rat s njima i ima veliku podršku roditelja.

vezane vijesti Lovren otkazao pretplatu na Disney+ jer je tvrtka stala u obranu LGBTQ zajednice Deseci tisuća na prosvjedu protiv prava na pobačaj u Washingtonu

Na pitanje gdje vidi opasnost u takvom sadržaju, Bartulica odgovara:

“Roditelji trebaju odlučiti što će dijete učiti i kakav će odgoj dobiti, a ne menadžeri u Disneyu. Nije iznenađenje da roditelji podržavaju to u anketama. Nije slučajno da ljudi u Hoolywoodu koji promiču određene stvari, a s kojima se ja ne slažem jer se kose s kršćanskim načelima. Neka djeca bezbrižno odrastaju i u primjereno vrijeme kada mogu procesuirati određene informacije to čuju.”

Stava je da se o tome djeci ne bi trebalo govoriti prije puberteta, a istaknuo je da je i protiv preranog seksualiziranja djece.

Kazao je i da ne bi zabranio kontracepciju, nego bi ostavio odluku o tome na prosudbu odraslih ljudi, ali da bi zabranio pobačaj.

“Pobačaj je namjerno ubojstvo nerođenog ljudskog bića. Ako ćemo govoriti o opasnostima za ljude, trebamo biti otvoreni i dosljedni. Ja se neću ispričavati što se zalažem za život za sve, bez iznimke. Mislim da je to i prilično liberalno razmišljanje. Što znači pravo na izbor? Nitko nema pravo da nekog usmrti”, poručio je.

Istaknuo je da su mu zastrašujući tzv. eugenički pobačaji, gdje se djeca koja imaju neku anomaliju, primjerice Downov sindrom, smiju pobaciti.

“Sva ljudska bića imaju pravo na život. Ostala prava nisu toliko bitna ako nismo živi”, ocijenio je Bartulica.

Komentirao je i izjavu Miroslava Škore koji je kazao da mu je on prilikom osnivanja DP-a rekao da ne treba toliko otvarati vrata ženama I mladima “jer je Isus imao samo muške apostole”.

“Žalosno je da je nešto takvo izjavio. Cijelo vrijeme svog javnog djelovanja sam usmjeren na rad s mladim ljudima. Okružen sam i sa ženama. Ne, ja sam rekao nešto vezano za situaciju tada u stranci, što ne bih govorio sad javno. Nekorektno je što je on to koristio kao argument protiv mene”, kazao je pa dodao da nagovara žene da se uključe u politiku.

Ne krijete da ste član organizacije Opus Dei, koji su vaši ciljevi?

“Ne radi se o nikakvom tajnom društvu. Moramo razlikovati filmove od stvarnosti. Nemam namjeru javno govoriti kod koga se ispovjedam i kako vodim svoj duhovni život”, rekao je.

Vezano uz sekularnost, kazao je da bi se o tome moglo jako puno govoriti.

“Katolička crkva je zapravo doprinijela sekularnosti u zapadnim kulturama. Za razliku od drugih civilizacija, gdje se religija jako miješa i u građanske zakone pa se te zemlje teško nose sa zahtjevima moderne demokracije, naša zapadna kultura je imala drugi tijek. Sekularnost kao takva je dobra stvar. Ja govorim često o sekularizmu, koji želi isključiti svako navođenje religije ili ono što mi baštinimo kao kršćanska civilizacija. Zašto bih ja morao glumiti nešto što nisam u javnom prostoru? Ne sramim se toga”, poručio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.