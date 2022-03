Podijeli:







Izvor: N1

Tomislav Klauški, kolumnist i predavač na Fakultetu političkih znanosti, bio je gost Pressinga u srijedu, gdje je komentirao rekonstrukciju Vlade, odnose između Banskih dvora i Pantovčaka, stanju oporbe i druga politička pitanja.

“Šest godina imamo dojam da je naša država u dobrom stanju, da smo prosperitetni, nismo zagrizli u neki ekstremizam i radikalizam. Ali Plenković je zapravo svojim baršunastim metodama nanio puno veću štetu. Opozicija je totalno devastirana, nema je niti u naznakama”, kazao je Klauški.

Vjeruje i da javna scena Plenkovića vidi kao nešto dobro te da misle da se ne treba buniti protiv njega.

VEZANA VIJEST Klauški: Milanović je zagadio javnu scenu i pokazao se kao Putinov čovjek

“Nije nas strah njega u smislu da bi izlazili na ulice. Ovi su bezimeni ministri koji ne izazivaju kontroverze u smislu što je radio Zlatko Hasanbegović ili Mijo Crnoja i tako neki primjeri. To su neki bezimeni ljudi koji odlaze zbog aferica na koje smo se navikli. Novo normalno nam je da 15 ljudi ima neke afere i da imamo Vladu koja, ako nije pod nekim istragama onda je pod nekim prijetnjama, ucjenama”, kazao je Klauški.

Ukazao je da sada imamo situaciju da premijer prijeti DORH-u, da poziva Uskok i DORH na red, da ustaškim obilježjima daje dvostruke konotacije, što sve vidi kao “nekakvo zagrijavanje žabe”.

Upitan klizi li Plenković prema moći Viktora Orbana u Mađarskoj ili Aleksandra Vučića u Srbiji, Klauški je kazao:

“On to želi nekako baršunastom rukavicom. To je neka mekša verzija. On nas je uhvatio u zamku da se bojimo koristiti teške riječi za njega poput apsolutizma, autokracije, despotizma ili tiranije. Mi se ne osjećamo tako, ali ako se pogledaju neki slučajevi, imamo ljude koji odlaze u zatvor jer su ga nazvali pavijanom ili kažu da ga treba gađati jajima. Opozicija je nestala pod tom vladavinom. Karamarko je dao zavjet da će svesti SDP na 5 ili 6 posto i Plenković sada ide prema tome. Imamo dojam da je demokracija zdrava, ali nije”.

Više iz razgovora s Klauškim čitajte OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.