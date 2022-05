Podijeli:







Izvor: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Što zapravo znači veto Turske na ulazak Finske i Švedske u NATO savez, u N1 Newsroomu analizirao je vojni analitičar Robert Barić, profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

“Švedska i Finska ući će u NATO, čak i da je usporen proces ratifikacije. Velika Britanija i Poljska već su najavile snažna sigurnosna jamstva, to će vjerojatno napraviti i SAD. To nije samo činjenica da će obje zemlje biti pokrivene sigurnosnim jamstvima, nego i slanje snažne poruke svima, pogotovo Turkoj – ove dvije snažne zemlje trebaju biti u NATO-u”, prokomentirao je profesor Barić.

Pojašnjava da se u NATO-u odlučuje se jednoglasno, konsenzusom, nakon čega se odluka ratificira u zemlji. “S druge strane Turska riskira da bude izolirana u NATO-u, što je isto veliki rizik”, dodao je.

“Ako u NATO uđu Finska i Švedska, Turska gubi na snazi”

Govori da Turski motivi prilično kompleksni. “Prvo pitanje je PKK, drugo pokušaj Turske da postane članica EU-a, treće položaj Turske u NATO-u… Odnos Turske s Bruxellesom i Washingtonom su jako poremećeni zadnjih godina”, rekao je. Dodaje i da Kurdi u mnogim zemljama EU-a dobivaju potporu, a dosta onih koji nisu Erdoganovi pristalice, otišli su iz Turske u zemlje članice EU-a.

vezane vijesti Erdogan će u subotu razgovarati sa Stoltenbergom, ostaje pri blokadi Milanović Šveđaninu: Fašist, zatucani islamofob, neka nosi svoj prljavi novac

“Turska je zabrinuta da od ulaska zemalja istočne Europe ona gubi na snazi. Ako dođu Finska i Švedska, fokus i značaj prebacit će se prema sjeveru što će Tursku dovesti u drugorazrednu poziciju”, istaknuo je.

“Hrvatska nije u poziciji da prijeti”

Milanović smatra da je Turska zemlja u koju se trebamo ugledati u ovoj situaciji. “Turska koristi porast značaja zbog Kijeva. Hrvatska nema takvu težinu ni u NATO-u ni u Uniji. To se ne stvara lupanjem u stol nego pregovaranjem, sporazumima… Hrvatska nije u poziciji da tako prijeti i to je dokaz da zadnjih 20 godina nije imala nikakvu politiku prema BiH. Sve političke elite žele sadašnji status quo. Da je Hrvatska htjela utjecaj, napravili bismo to prije dvadeset godina”, komentirao je vojni analitičar.

“Slovenija, Švedska i Finska mogu nam blokirati ulazak u Schengen”

“S hrvatske strane poslana je poruka da se želi zaustaviti nešto što je od strateškog značaja za obje zemlje. Gledajmo Schengen, može se blokirati kao što kaže Slovenija, o njemu ne odlučuje EK i EP. Konačnu riječ donose članice, a EK ne može ništa. Ako se Slovenija ne složi, a Švedska i Finska ne podrže, mi ne možemo ući u Schengen”, poručio je profesor Barić.

Kaže da Milanovićeva strategija ne može upaliti jer mi nemamo potporu velikih zemalja članica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.