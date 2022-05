Podijeli:







Ministar obrane Mario Banožić nazočio je obilježavanju 31. obljetnice pogibije 12 redarstvenika u Borovu Selu. Komentirao je moguće izmjene Zakona o obrani kojima bi se smanjile ovlasti Predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika. Ova tema čest je uzrok sukoba dvojice čelnih ljudi Oružanih snaga.

Na pitanje o mogućim izmjenama Zakona o obrani koje je ranije spominjao, Banožić kaže kako nije spominjao izmjene nego samo Zakon koji je donio Milanović i kojim su 2013. smanjene ovlasti Predsjednika.

“Očito je to bilo jasno Josipoviću, Grabar-Kitarović i svima ostali, ali očito sada nije Zoranu Milanoviću. Ja neću ništa raditi po pitanju ovlasti Predsjednika, nego samo po pitanju članaka koji su HV donijeli na stranice medija”, kaže Banožić.

Banožić je izmjene Zakona o obrani spominjao u kontekstu toga da treba “zaštititi vojsku”. Na pitanje od koga štiti vojsku kaže: “Kad pogledate podijeljenost vojske, kad od nekog tražite da ne zove ministra, onda to postaje problem. Neke zapovijedi nije ni potpisao predsjednik nego predstojnik Ureda i onda to ide Hranju koji šalje dalje. Zabranjeno je novinarima da ulaze u vojarnu, meni da govorim… Mislim da HV to nije zaslužila, da to sve ispada politički problem. Jasnije definiranje nekih članaka će riješiti ovu situaciju. Ja štitim vojnikinje i vojnike da ne završavaju na stranicama medija…”

Korištenje vojnih resursa

Upitan o korištenju helikoptera od strane Predsjednika, ministar kaže kako ono nije sporno ako se događa u okviru zakonske procedure.

“Jasan je zakonski okvir na koji način se ta procedura događa… Svi ti troškovi se obračunavaju u MORH-u.”

Banožića su novinari pitali i o najnovijim istupima predsjednika Republike, a on kaže: “On govori svašta, ja ga više ne slušam, a mislim ni većina građana.”

Kupnja Rafalea

Što se tiče kupnje francuskih borbenih zrakoplova Rafalea, ministar kaže kako ne zna otkud odjednom zaokret u stavu predsjenika koji je ranije ovu kupnju pohvalio, kao što je i javnost.

O tome je li kupnju francuskih zrakoplova trebalo uvjetovati podrškom Izbornom zakonu u BiH, Banožić kaže: “Ako govorimo o višenamjenskim borbenim avionima, vojska je htjela zadržati borbenu spremnost. Kad govorimo o vanjskoj politici, razgovaramo s partnerima i tražimo potporu. Primijetili ste zaoštravanje odnosa prema bošnjačkoj strani od predsjednika Milanovića, on diplomatski proces dovodi u težu poziciju. Mi se borimo za Hrvate, a on stvara sve veći razdor oko Hrvata i Bošnjaka i očekuje da se nešto promijeni, žalosno.”

Govoreći o stavu predsjednika Milanovića da izgledni ulazak Finske i Švedske u NATO savez treba uvjetovati podrškom Izbornom zakonu u BiH kojim bi se omogućilo Hrvatima da biraju sami svoje predstavnike, Banožić kaže kako misli da je predsjednik “usamljen u ovoj priči”.

MORH izbacio Milanovića sa snimke?

U razgovoru s novinarima, Banožić je upitan i da prokomentira snimku s jučerašnjeg obilježavanja 27. obljetnice VRO Bljesak u Okučanima, koja je objavljena na stranicama MORH-a, a na kojoj je izrezan predsjednik Milanović. “Ja ne režem nikoga, provjerite što je na stranicama njegovog Ureda. Kad me budete vidjeli s kamerom na ramenu da nešto snimam, onda me pitajte”, kaže ministar.

Kada su mu novinari spomenuli da se na fotografijama koje je Ured predsjednika objavio ipak vidi i on, rekao je: “Jednak metar i nemam ništa protiv.”

