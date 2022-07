Banožić: Suludo je komentirati Milanovićeve izjave jer su one fake

Podijeli:







Izvor: N1

Ministar obrane Mario Banožić u petak je posjetio Zrakoplovno-tehnički centar u Velikoj Gorici.

“Jutros sam u Zemuniku razgovarao s pilotima i tehničarima o stanju protupožarne eskadrile i želim im zahvaliti na gašenju ovih velikih požara”, rekao je Banožić.

Trenutno imamo četiri kanadera i tri air tractora. “Razgovarali smo i o datumima i rokovima da vidimo kada bi trebali biti isporučeni peti kanader i dva air tractora. To bi trebalo biti idući tjedan. Ono što me ne veseli, to je da i u ovom obilasku ZTC-a ne vidim taj jedan napor ljudi da se procesi ubrzaju”, kazao je Banožić.

ZTC do kraja godne treba ispoštovati i šesti kanader po dogovoru, najavio je ministar obrane.

“Ako razgovarate s nekim s kim ste skopili ugovor i ako vas oni uvjeravaju da je to tako, treba vjerovati”, rekao je te dodao kako će od nekoga tražiti odgovornost da vidi gdje je problem.

Na pitanje snosi li sam odgovornost za stanje zračnih snaga za gašenje požara, odgovorio je: “Iz ovoga što ste rekli, meni presotaje da uzmem gedore i idem u hangar šrafat nešto”.

Ipak, rekao je, nije zadovoljan dinamikom.

Istaknuo je da želi da se ispoštuju svi rokovi da opet budemo u formaciji pet plus pet (pet kanadera i pet air tractora).

Upitan je da komentira današnje izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je, izmerđu ostalog, rekao da je Banožić “sitni, korumpirani prevarant kojemu je mjesto u Remetincu”.

“Suludo je uopće komentirati izjave Milanovića jer su one fake. Dosta je hrabar na domaćem terenu, no vidimo kad dođe na međunarodnu scenu ode podvijenoga repa”, rekao je Banožić te dodao: “On uporno nekoga naziva lažljivcem, a onda se pokaže da je to on”.

Banožić je naglasio da se “ne smije dogoditi smanjenje ulaganja u obranu kao što se ogodilo u Milanovićevo vrijeme. Vidjeli smo kako malo treba da dođe do rata”. Dodao je da se moraju napraviti izmjene koje će vojsku maknuti iz dnevno-političkih tema.

