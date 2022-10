Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar obrane Mario Banožić odgovorio je na današnje prozivke predsjednika RH Zorana Milanovića.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Evidentno je da se Milanović – čovjek s međunarodnim ugledom cirkuskog klauna – svojim izjavama i vrijeđanjem drugih pokušava izvući iz vlastitog fijaska zbog svega što je prouzročio Hrvatima u BiH. Frustriran je i gnjevan zbog intervencije visokog predstavnika Schmidta kao i vanjskopolitičkog uspjeha Vlade i premijera koji se dogodio unatoč njegovom štetočinstvu, uvredama i kidanju svih savezništava. Predsjednik spominje lupanje prstom u stol, a on kao premijer nije mrdnuo prstom za Hrvate u BiH, već je, dapače, i radio protiv njih.

Po sličnom obrascu pokušava upravljati i manipulirati vojnim sustavom, a Hrvatske vojske sjetio se tek kada je postao Predsjednik Republike. Već mjesecima vrši pritisak na DORH, očito naviknut na vrijeme kada je on vodio Vladu i miješa se u rad onih koji bi trebali raditi neovisno. Umjesto da patološki laže o drugima, bilo bi bolje da počne od samog sebe i prestane zloupotrebljavati vojsku za vlastite potrebe i konstantno kršiti važeće zakonske odredbe”, poručio je Banožić na Facebooku.

Podsjetimo, visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Christian Schmidt je u nedjelju nenajavljeno nametnuo izmjene izbornog zakona. Milanović je danas poručio da predsjednik Vlade Andrej Plenković s tim nema ništa. Također je dodao da Hrvati nisu ništa dobrog dobili s tom odlukom.

“Ako Plenković želi biti zaslužan za to, neka bude. Što je napravio Schmidt? On je zadnji dan donio neku odluku kojom je kao spasio Hrvate. Nigdje u tim odlukama nema reference na slučaj Ljubić, jer ako se na to referira, onda moraš maknuti Komšića”, rekao je Milanović.

“U ovom slučaju smo pokazali slabost i atrofiju zahvaljujući Plenkoviću i njegovim trbuhozborcima”, dodao je.

Cijelu izjavu predsjednika Milanovića pročitajte OVDJE.