Ministar obrane Mario Banožić izjavio je u petak u Vukovaru kako se traže zakonske mogućnosti kako bi se isplatile dnevnice vojnicima iz pratnje predsjednika Republike Zorana Milanovića.

“Hrvatskim vojnikinjama i vojnicima to će biti isplaćeno na način kako ćemo to dogovoriti unutar Ministarstva obrane. To je još jedan od razloga zašto se mora ići u izmjene zakona koji je 2013. godine donio upravo Zoran Milanović, a za koji danas tvrdi da je loš”, rekao je Banožić.

Naime, vojnicima na terenu koji prate predsjednika Zorana Milanovića gotovo pola godine ne isplaćuju se dnevnice pa se dug popeo na više od 82 tisuće kuna, a sve je započelo nakon verbalnog sukoba između predsjednika republike i ministra obrane oko umirovljenja brigadira Elvisa Burčula.

Banožić je u Vukovaru rekao i kako na obilježavanju 31. godišnjice osnutka 4. Gardijske brigade nije bio jer je bio spriječen obvezama ali da je uvjeren da pripadnici te brigade razumiju zašto nije bio tamo.

“Povukao sam se pred svim medijskim napadima da bih skinuo vojsku s naslovnica. Učinio sam to radi hrvatskim vojnikinja i vojnika i molim vas nemojte me stavljati u neki znak jednakosti s Zoranom Milanovićem jer mi nismo nikako isti”, poručio je Banožić.

Kazao je kako je život Zorana Milanovića “skrojila” Udba i Partija.

“Poslužili su mu život na tacni s koje mu danas očito poslužuju nešto drugo i ne želim da me itko stavlja u isti kontekst s njime”, kazao je rekavši kako će se morati ići u izmjene Zakona o obrani kako bi se Hrvatska vojska zaštitila od devastacije koju vojsci uporno čini Zoran Milanović.

Banožić je također kazao kako je s županom Vukovarsko-srijemske županije Damirom Dekanićem razgovarao u dva navrata oko prometne nesreće u kojoj je sudjelovao rekavši kako će, nakon što su se pojavili svjedoci nesreće, ponovno razgovarati s Dekanićem kako bi vidio o čemu se točno radi.

“U konačnici mislim da su pokrenuti i određeni postupci koji se odnose na nadzor same policije pa ćemo vidjeti što će to donijeti”, rekao je Banožić koji je u Vukovaru bio nazočan obilježavanju 31. obljetnice osnutka 3. Gardijske brigade Kune.

