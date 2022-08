“Banožić i Božinović nisu bili u Oluji i nemaju emocije, ali Medved treba imati”

Podijeli:







Izvor: N1

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović uključio se u program N1 Studija uživo iz Sinja te se prisjetio kako je izgledalo uoči Oluje te na sam dan operacije.

“Na današnji dan smo radili te zadnje pripreme. Bili smo na Dinari. Bio sam zapovjednik operativne grupe Sinj. Bilo je to vrlo interesantno vrijeme. Vruće, kao i danas. Četvrtoga ujutro u 5 sati dan je signal za napad”, prisjetio se Kotromanović pa nastavio:

“Prvi dan je bilo relativno zanimljivo. Imali smo mi puno teže operacije. Za mene je Oluja jedna od najlakših operacija koje je provelo Zborno područje Split. Drugi dan smo se približili i okružili Knin sa svih strana. Sama priprema za operaciju je bila teška, s obzirom da smo se nalazili na Dinari te da smo izvodili složene operacije kao što su Ljeto 95, Skok 2, Skok 1, Zima 94. Na taj način smo potisnuli neprijatelja ispod nas.”

VEZANA VIJEST Miljavac o nedolasku ministara: To je bojkot i Oluja to nije zaslužila

Istaknuo je i jednu zanimljivost za koju je kazao da ju je umirovljeni general Rahim Ademi zaboravio napisati u svojoj knjizi.

“Na našem smjeru napada, s Dinare u selo Uništa, 126. brigada je probila dva kilometra puta tijekom noći. Inženjerija 126. brigade je tijekom noći počela probijati put pod vatrom. Sutra ujutro u 5 sati bili smo spremni za ofenzivno djelovanje. Prebacili smo 13 tenkova, kompletan topnički divizion i 550 pješaka koji su bili spremni za djelovanje, ali otpora sutra više nije bilo”, ispričao je Kotromanović.

Kazao je i da su tijekom tih priprema na Dinari postali “pravi vukovi koji su razbijali sve ispred sebe”.

“Proveli smo dosta vremena u tim teškim uvjetima. Zimi bi se temperatura puštala na -18, -20, s velikim smetovima snijega. Jedno vrijeme ljudi su spavali u šatorčićima na -18 dok nismo probili putove”, dodao je.

Napomenuo je da su im u korist išle dvije velike prednosti – sjajna inženjerija i fenomenalna zdravstvena zaštita.

“Imali smo kiruršku ekipu kilometar i pol od prve crte bojišnice koji su bili stalno u pripravnosti”, kazao je Kotromanović.

Rekao je i da su ljudi bili užasno motivirani da se sve to završi.

“Uvijek smo imali te naše motivacijske govore zapovjednika. To je bila praksa. Gotovina je bio nama aposlutno lider, vođa, autoritet. Dovoljno je bilo svega nekoliko rečenica za taj elan. Bitna je ta psihologija zapovjednika koji mora zračiti tom snagom, energijom, biti uvjeren da će se zadaća napraviti. Jednostavno je rekao – morate izvršiti zadaću, nema povratka ovamo ako netko ne izvrši svoju zadaću”, otkrio je Kotromanović dodajući da je on znao biti još grublji.

VEZANA VIJEST HDZ bojkotira predsjednikov prijem u Kninu?

“Neću se citirati, to bi bilo prosto, vojnički, grubo, sirovo, ali treba poznavati psihologiju. Prema nekim ratnicima treba biti grublji, a nekome je dovoljno da ga pogledaš samo i da shvati da je pogriješio ili kako treba dalje”, rekao je.

Nakon nekoliko dana intenzivne pripreme, obavještajnih podataka, hrvatske snage znale su o neprijatelju sve.

“Znali smo da im moral nije na visokoj razini i to se pokazalo prvi dan Oluje kada su se raspali u obrani. Nisu imali pričuvne snage koje će intervenirati, onda su njihovi zapovjednici organizirano izvukli narod s područja Dalmatinske zagore. Oni su imali te vježbe i prije, uvježbavali su se mjesecima prije”, kazao je Kotromanović ponovivši da je sama operacija za njega bila najjednostavnija od svih u Domovinskom ratu.

Sukob Banski dvor-Pantovčak

O odbijanju sudjelovanja ministara Marija Banožića, Davora Božinovića i Tome Medveda da sudjeluju na sutrašnjem prijemu koji organizira Ured predsjednika, Kotromanović je kazao:

“Mislim da ćemo čuti govore i od presjednika i od premijera koji će zračiti pozitivnim tonovima. Što se tiče samog prijema zapovjednika, to je ideja još od kada sam ja bio ministar. Mi slavimo 5. kolovoza, a oluja je počela 4. Nekoliko nas zapovjednika dogovorili smo se tada da se okupimo 4. navečer kao simbol pobjede. Hoće li netko doći, njegova je stvar. Mislim da bi ministri morali biti gore, da bi to bilo primjereno. Ne čudi me ako ne dođu Banožić i Božinović jer oni nisu bili u Oluji i nemaju te emocije kao što bi trebao imati Tomo Medved. On je ipak bio ratni zapovjednik i barem bi on trebao prevazići te političke podjele i odati poštovanje svojim kolegama.”

Smatra da su svojim dolaskom sutra navečer trebali odati poštovanje ljudima koji su zaslužni za uspjeh Oluje.

“Bez obzira što Plenković misli o Milanoviću ili Milanović o Plenkoviću, sutra navečer će se okupiti ljudi koji su isplanirali i odradili operaciju Oluja. Ako neće doći, meni to znači nepoštivanje onoga što smo napravili taj dan. Trebalo bi preskočiti osobne taštine. Vidjeli smo na otvorenju Pelješkog mosta da se to može, vidio sam nekim fotografijama da se prve dvije glave rukuju. Moglo se to dogoditi i sutra”, smatra bivši ministar obrane.

Dotaknuo se i situacije u regiji.

“Vidite što se događa sve u regiji. Imamo ljude koji ponovno pozivaju na ratove, a znamo kako je Srbija prošla u ratovima i na Kosovu, i u BiH, i u Hrvatskoj. Jednim okom pratite što se događa. Nama još teče ratnička krv. Još smo svježi i itekako možemo biti spremni pomoći Hrvatskoj bez obzira kada i gdje”, rekao je Kotromanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.