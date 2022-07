Podijeli:







Izvor: Mladen Mandic/VLM/PIXSELL

Stanovnike centra Mihovljana, malog i mirnog mjesta u Hrvatskom zagorju, noćas oko 3:20 sati probudila je strašna eksplozija u kojoj je raznesen bankomat Zagrebačke banke.

Policijska uprava krapinsko – zagorska jutros je potvrdila tek da se dogodila eksplozija bankomata, da je jedna osoba uhićena te da je očevid u tijeku.

No, iako policija zbog kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku za sada ne želi otkrivati ostale detalje, od mještana se doznaje da je bankomat raznijela organizirana banda za koju je policija pripremila zasjedu.

“Navodno su, nakon što su raznijeli bankomat, upali u policijsku zasjedu. Počela je pucnjava, a jedan od pljačkaša autom je naletio na policajca i vozio ga na haubi nekih stotinjak metara. Onda je ipak stao i on je navodno uhićen, a za ostalima se još traga. Ne znamo koliko ih je bilo. Možda samo dvojica, ili više njih. Ali nije bio samo jedan”, ispričao je za Zagorje.com jedan od mještana koji je želio ostati anoniman.

Načelnik Općine Mihovljan, Zlatko Bartolić, ogorčen je ovim događajem, ističući da je to već četvrti put da je u Mihovljanu raznesen bankomat. “Ne znam što da kažem. Ovo je mirno mjesto, a već smo četvrti put na meti lopova. Treba hitno otvoriti Goli otok i pojačati kazne. To je jedino rješenje. Ljudi su čuli da je nakon eksplozije bilo i pucnjave tu. Znači, to je bila organizirana banda. Velim, mi smo malo, mirno mjesto u kojem od svog rada žive pošteni ljudi i sad nam tu dolaze takvi. Vjerojatno nije nitko domaći, nego netko sa strane. Nažalost, ovo je sad treći put da je opljačkan bankomat Zagrebačke banke, a jednom je opljačkan i bankomat Erste banke”, rekao je Bartolić.

Dragutin Babić, koji živi pedesetak metara od raznesenog bankomata, gdje ima i kafić, kaže da, iako je bila strašna eksplozija, on je nije čuo.

“Bio sam dosta umoran pa su me ukućani probudili. Onda se čuo alarm i neka pucnjava pa smo shvatili da je bankomat u pitanju. To je sad već četvrti puta i za nas koji smo tu u centru to sad već postaje alarmantno i rizično. To nije normalno za normalne ljude. Jedan dio mojih ukućana je sad pod stresom i izgleda da će trebati potražiti i liječničku pomoć radi toga jer to je sad van svake mjere”, ispričao je Dragutin za Zagorje.com.

