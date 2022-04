Balen: Najveći problem hrvatskog obrazovanja je loša demografska slika

Podijeli:







Izvor: N1

Čaln uprave Alegbre Hrvoje Balen u Točki na tjedan govorio je o obrazovanju u Hrvatskoj.

“Demografska slika u Hrvatskoj je vrlo negativna, gubimo djecu iz srednjih škola, sve manje ih ima”, navodi Balen.

Govorio je o najvećim problemima u hrvatskom obrazovanju.

VEZANA VIJEST Što se sve za studente mijenja novim zakonom?

“Najveći problem generalno hrvatskog društva je demografija i to što je totalno potcijenjeno koliki je to problem danas. Kad gledate generacije djece, to su deseci tisuća djece manje u sustavu obrazovanja koji sada idu prema fakultetima i zapošljavanju kasnije”, objašnjava Balen.

Navodi da je to velik problem. “Koliko god to zanemarujemo, demografija je ogroman problem.”

Dodaje i da Hrvatska teško zadržava mlade jer je dio europskog tržišta rada, a nije se postavila konkuretno kao sustav prema tome kako ih motivirati da ostanu.

“Jedna od stvari jesu i plaće. Hrvatska ima jedan od najoporezovanijih plaća, najveće opterećenje u EU po pitanju oviših plaća. Plaće profesionalaca, inženjera, developera, liječnika su jedne od najopterećenijih u Europi”, istaknuo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.