Bačić o mostu: Ovo mi je jedan od najemotivnijih intervjua u političkom životu

Izvor: N1

Saborski zastupnik HDZ-a Branko Bačić za N1 je rekao da mu je izgradnja Pelješkog mosta ostvarenje sna.

“Ovo mi je jedan od najemotivnijih intervjua u političkom životu. Ostvario sam san svih nas koji smo živjeli za ovaj most. Kada čitav politički život saberete u jedan projekt za koji ste od prvog dana izgarali – ne mogu opisati kakav je to osjećaj, ne samo za jug Hrvatske, jer ovo je projekt na koji mogu biti ponosni svi Hrvati. Nazvan je Pelješki, ali možemo ga nazivati – svehrvatski most”, rekao je Bačić, koji je s Korčule, pa dodaje kako je do sada najčešće kući putovao Na Neum, potom Ston, te dalje na otok.

“Mogao bih napisati knjigu o Pelješkom mostu – ali danas nećemo o političkim neslaganjima, moramo se slagati neovisno o tome iz koje smo stranke. Danas je dan svih nas Hrvata. Zadnjih je šest godina i prihvaćanje financiranja od EK-a bili su ključni, u čemu je Vlada Andreja Plenkovića bila pokretač koja je omogućila gradnju mosta”, kazao je Branko Bačić.

