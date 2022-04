Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a i potpredsjednik stranke Branko Bačić komentirao je u N1 Studiju uživo odnos predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića te HDZ-a. Plenković je, nakon jučerašnjeg istupa Milanovića koji je premijera nazvao udbaškim nasljednikom, a HDZ bandom, poručio kako će "predsjednika države odsad bojkotirati u svakom smislu".

Bačić je rekao da nakon brojnih događaja u kojima je predsjednik Milanović izvrijeđao Vladu, nazvavši je korumpiranom, a HDZ bandom, jučerašnji istup Zorana Milanovića bio “kap koja je prelila čašu”.

“Dugo vremena smo pružali ruku suradnje i prelazili preko izjava. Plenković je jučer nakon još jednog brutalnog, dosta primitivnog ispada rekao da ćemo sada promijeniti politiku – neće izostati Ustavom propisana suradnja”, rekao je, dodavši da je čelnik Vlade dosad bio na usluzi predsjedniku države.

Kaže da će nužnu suradnju s Milanovićem nastaviti, ali ministri više neće biti na dispoziciji državi. “Trebamo prestati prelaziti preko tako gnjusnih uvreda prema stranci koja od samostalnosti vodi Hrvatsku. Nazivati te ljude bandom je kap koja mora preliti čašu”, istaknuo je Branko Bačić.

Na pitanje je li im ‘banda’ prelila čašu, Bačić je odgovorio: “Ne samo banda, jučer je izvrijeđao i Vladu – kriminalna Vlada.”

Naglasio je da je vladajuća većina stabilna.

Potpredsjednik HDZ-a tvrdi kako postoji “dvostruki aršin” kada je u pitanju HDZ-a u odnosu na druge stranke i dužnosnike.

Milanović je odbio sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost s premijerom. Na pitanje što ako dođe do situacije da će sjednica biti potrebna, hoće li ili neće biti supotpisna od premijera s obzirom na bojkot, Bačić je odgovorio: “U protekla dva mjeseca bilo je vrijeme da se stavovi usuglase i dogovori pomoć. Do sjednice nije došlo, ali Vlada je svoj dio odradila. Ako smo bez sjednice mogli dva mjeseca, valjda možemo i dalje. Ne želim reći da je to dobro. Za suradnju je potrebno dvoje, ne možete pružati ruku suradnji, ali uporno vam netko reže ruku koju pružate.”

“Do bojkota nije smjelo doći, ali nije bilo izbora”

Mogu li si HDZ i Vlada priuštiti da bojkotira Milanovića, kaže da veleposlanici nisu bili imenovani ni bez bojkota. “To se nije smjelo dogoditi, ali se dogodilo, ne krivicom predsjednika Vlade, koji je podupirao suradnju.”

“Moramo osvjestiti da je suradnja nužna i da jedni druge moramo uvažavati. Ne možete 220 tisuća ljudi nazvati bandom, nemate se pravo tim ljudima tako obraćati”, poručio je i dodao da će Vlada raditi u interesu RH i građana, a suradnja s predsjednikom će biti “kakva će u ovom trenutku moći i rješavat će se pismeno”.

