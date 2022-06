Bačić nakon sastanka s oporbom izrazio optimizam oko izmjena Ustava

Podijeli:







Izvor: N1

Nakon prvog kruga pregovora s predstavnicima oporbenih klubova predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u četvrtak je izjavio da je optimističan u pogledu pristupanja procesu promjene Ustava u dijelu kojim se regulira pitanje referenduma, no, kako ne može tvrditi da će biti i usvojene.

„Moram reći da sam zadovoljan i optimističan sam da ćemo pristupiti izmjenama Ustava, a hoće li one doista biti usvojene, ne bih govorio na temelju svog dojma i pred nama je još posla. Na sastancima uglavnom su svi klubovi tvrdili da je to doista velik iskorak kada se u pitanju referendumske inicijative, ali hoćemo li u tome biti žrtve vlastitih ideoloških i svjetonazorskih stavova, to ne mogu reći”, izjavio je Bačić nakon sastanaka s predstavnicima lijeve i desne oporbe.

Dodao je da u HDZ-u misle da te stvari trebaju staviti po strani i dogovoriti se o onome što misle da je dobro za nadograđivanje postupka posebnog odlučivanja građana na referendumu.

Razgovarali smo s većim dijelom oporbe, a sutra ćemo nastaviti s ostalim klubovima. Promjene koje predlažemo isključivo se odnose na definiranje referendumskog okvira u Ustavu i Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu kako bi bismo Zakon o referendumu koji je u proceduri u drugom čitanju usvojili i kako bismo doista mogli reći da smo u Hrvatskoj uspostavili iznimno dobar pravni i zakonodavni okvir za provedbu referendumskih inicijativa, istaknuo je.

Naši su prijedlozi ili prihvaćeni ili primljeni na znanje i nakon sutrašnjeg sastanka sa svim predstavnicima klubova i stranaka dostavit ćemo ta naša načelna stajališta. Dogovor je da ta načelna stajališta idući tjedan pretočimo u izmjene Ustava i izmjene Ustavnog zakona, da ih potom supotpišemo i onda uputimo Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, najavio je Bačić.

Kazao je da su istaknute želje i u vezi s još nekim drugim intervencijama u Ustav RH, no, ističe, mi nismo skloni širenju tih promjena jer smo iz održanih sastanaka vidjeli da bi to išlo dosta široko i da ne bismo mogli uspostaviti dvotrećinsku većinu, a riječ je o izmjenama svjetonazorskih i ideoloških naravi i ne bi mogle biti predmet konsenzusa za koji se zalažemo.

Iz rasprave o Zakonu o referendumu vidjeli smo da bismo mogli uspostaviti konsenzus i da ne bi trebao biti žrtva naših različitih ideoloških i svjetonazorskih pogleda kada je riječ o uređenju Ustava i zakona u Hrvatskoj, smatra Bačić te najavljuje da će nakon ovih sastanaka izmjene Ustava i Ustavnog zakona idući tjedan biti uobličene u normativne odredbe.

Upitan jesu li predstavnici ljevice svoju potporu uvjetovali uvrštenjem prava žene na izbor u Ustav, Bačić je kazao da oni jesu za predložene promjene oko referenduma, neki izričito, a neki malo manje izričito, ali je shvatio i da bi neki od njih bili zadovoljni kada bi se Ustavom definiralo pravo žene na prekid trudnoće. Pred nama je još nekoliko tjedana u kojima ćemo se oko toga dogovarati, ali kako bi otklonio bilo kakve dvojbe, ponovio je stav HDZ-a da su oni spremni samo na izmjene koje se odnose na referendum.