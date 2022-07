Avdagić: Neprimjereno je da Vučić daje rok Hrvatskoj za posjet

Podijeli:







Izvor: N1

Naša reporterka Katarina Brečić razgovarala je s vanjskopolitičkim analitičarom Denisom Avdagićem vezano uz diplomatski skandal sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem koji je htio doći u posjet Jasenovcu bez službene najave.

Avdagić kaže da treba biti realan i reći da je Aleksandar Vučić defacto persona non grata za Hrvatsku.

“Njemu nije zabranjeno da dođe, ali neće mu biti odboren ulazak u Hrvatsku još neko vrijeme. Posve sigurno on je mastermind planiranja ovakvih i sličnih provokacija koje služe njemu za nekakav politički cirkus i show koji se odvija kontinuirano u Srbiji otkad je on došao na vlast”, rekao je.

Teško je vjerovati, kaže, da bi to bio posjet u pijetetu žrtvama da je Vučiću i bilo odobreno.

“Ako ne bi na samom terenu izazvao provokacije, onda bi kasnije to iskoristio. Ne postoji iskrena namjera za poboljšanje odnosa Hrvatske i Srbije, bar kad se radi o Aleksandru Vučiću. Neko vrijeme već gledamo političku realnost da je Srbija odustala od svog europskog puta. Njima možda treba nekakav povod ili neka druga strana koja će im služiti za zaustavljanje tog europskog puta”, rekao je.

“Čini mi se da te provokacije koje su usmjerene prema Hrvatsku popločavaju mogućnost da bi se izazvalo ovdje reakciju koja bi bila blokada Srbije prema europskom putu. Gdje bi Vučić onda rekao da on nije kriv i da je Hrvatska kriva”, dodaje.

Osvrnuo se i na rok koji je Vučić dao hrvatskoj Vladi da mu odobri posjet, a to je 17. rujna.

“Nemamo temelja da vjerujemo da će mu biti odobren. Pomalo je neprimjereno davati Hrvatskoj rok da mu odobri posjet. To se tako ne radi. Ako se takav dokument šalje, onda se on ne obznanjuje. Tu nije iskrena namjera Vučića da mu to bude odobreno. On i ovako radi cirkus, radio bi cirkus da mu je i bilo odobreno. Plenković je primjereno reagirao i bilo bi dobro da se da što manja pozornost takvoj komunikaciji i da se reagira samo kad je zaista potrebno”, kazao je.

Govoreći o reakciji Milorada Pupovca na incident, rekao je da postoje dvije osobe u hrvatskoj politici koje ponekad previše komentiraju i koje bi trebale stati na loptu.

“Jedna je predsjednik Milanovića, a druga osoba koja čini mi se ulazi u ovu priču posve nepotrebno za njega i potpuno nepotrebno za odnose dviju država, a radi se o Pupovcu. Upravo ova situacija u kojoj je nepotrebno došlo do tenzija, on se trebao povući i ne komentirati”, ističe.

Napominje da je Pupovac političar prije svega u Hrvatskoj.

“On je saborski zastupnik, izabran je da zastupa srpsku manjinu u Hrvatskoj i tako bi se trebao ponašati. Aleksandar Vučić se nije ponašao s niti malo poštovanja prema Pupovcu kao predstavniku srpske manjine. Taj odnos nije dobar za Pupovca ili je uvjetovan nečime što nama nije poznato”, kazao je Avdagić.

