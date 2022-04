Arsen Bauk: Obnova je sramota Plenkovićeve Vlade

Podijeli:







Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk, gostovao je u N1 studiju uživo.

“Obnova je sramota Plenkovićeve Vlade i pokazuje svu nesposobnost i nemoć države da u kriznim trenucima stane uz svoje građane, što je sušta suprotnost onome što se dogodilo 2014. u Gunji. Tu se vidi jasna razlika, uza sve primjedbe koje su ljudi imali na Milanovića, tamo je obnova uspješno završena”, rekao je Bauk.

Istaknuo je da pretjerano ne vjeruje da će novi ministar graditeljstva i državne imovine, Ivan Paladina, ubrzati obnovu.

“Ne ovisi samo o tom ministarstvu, mnoge su tu institucije uključene i sustav, nažalost, nije posložen tako da bi se ta situacija mogla brzo napraviti”, rekao je Bauk.

Govoreći o imovinskoj kartici ministra Paladine, u kojoj nije navedeno od koga ima potraživanja, a piše se da je i neka namjerno izostavio iz kartice, Bauk kaže da postoje jasne upute Povjerenstva kako se ispunjava imovinska kartica pa postoji mogućnost da oni traže dodatna objašnjenja.

“Ministar će morati pokazati vrlo visoku razinu političke umješnosti da spriječi sukob interesa. Neka pokaže što zna, ako može pomoći ljudima u obnovi na Baniji na ovoj funkciji koju ima, neka pomogne, to treba pozdraviti, a ako bude htio pomoći sebi u poslovnim odnosima, to treba osuditi”, rekao je Bauk.

Govorio je i o povezanosti Paladine s ruskim oligarsima.

“Imali smo sastanak u kojemu bi predložili da se formira jedno saborsko radno tijelo koje bi pratilo provedbu sankcija državljanima Ruske Federacije. Baš me zanima kako će HDZ na to reagirati. Novi ministar ima nekoliko upitnika koje javnost treba propitivati, zbog čega će biti pod lupom javnosti i zbog čega će objašnjavati neke stvari i to nije naš problem. Premijer se ni dosad nije pokazao nešto pretjerano umješan ni talentiran u odabiru kadrova, pa ne treba očekivati da će to biti i s ovim ministrom”, rekao je Bauk.

