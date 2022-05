Podijeli:







Izvor: N1

Gost N1 Studija uživo bio je osječko-baranjski župan i potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić.

Komentirao je izjavu mađarskog premijera Viktora Orbana koji je, referirajući se na jadransku obalu, poručio – da nam nisu uzeli more, i mi bismo imali luku.

VEZANE VIJESTI Milanović o Orbanu: On nije opasnost za Hrvatsku Kovač: Nazvao bih ga i rekao – daj, Viktore, nemoj govoriti te gluposti

“Te izjave nisu od jučer niti od Viktora Orbana niti od mađarske politike. Od 1842. od Lajoša Košuta preko Khuen-Héderváryja pa evo danas do Orbana, to su kontinuirane izjave koje su jasna pretenzija Mađarske na teritorij Republike Hrvatske. Već nekoliko puta sam komunicirao s mađarskim veleposlanikom i pitao otvoreno zbog čega se kontinuirano stavljaju karte Velike Mađarske i svojata hrvatski teritorij. On je rekao da ništa od toga nije zlonamjerno, da je to njhova povijest i da se oni njome ponose. Rekao sam da smo nedavno završili krvavi rat koji je započela velikosrpska agresija koja svojatala isti teritorij. Zbog čega to raditi sada, komunicirati, danas u 21. stoljeću. Mislim da je to toliko kontrapraproduktivno, da se ne može politički ni objasniti. Najveće kontraproduktivne posljediće će imati mađarska manjina u Hrvaatskoj. Ne razmišljaju svi Mađari tako, ali razmišljaju njihovi politički vođe. Ja ću samo podsjetiti neke Orbano izjave, nije mu ovo prvi put. U lipnju 2019. na Twitteru je objavio na spomen Velike Mađarske da su im oduzeli dvije trećine zemlje. U studenom 2019. u Osijeku je poručio da se ‘najbogatiji krajevi naše države moraju opet povezati’. Mislio je na Slavoniju i Baranju…. Bilo je još toga”, rekao je Anušić.

Ističe da je Hrvatska izložena kontinuiranom revizionizmu povijesti.

“Moramo se posebno početi priupitati sami sebe koliko smo uopće sprmeni za buduće politike kada susjedi, istočno, zapadno, južn pa i sjeverno imaju tolike pretenzije prema teritoriju Hrvatske. Da su Rusi uspjeli u onome što nisu i da ih Ukrajinci nisu uspjeli zaustaviti, danas bi bile kopneno spojene Rusija, Mađarska, Srbija, Crna Gora i Republika Srpska u BiH, a možete misliti kako bi se onda počela geostrateški mijenjati sigurnosna situacija na područu ovog dijela Europe i kako i na koji način bi se dalje nastavila agresija Rusije prema zapadu. Nitko nas neće obraniti, voditi brigu o interesima ako ih sami nećemo voditi”, kazao je.

“Orban ima dugoročni plan. Ima dvotrećinsku potporu i kad vidite da dobije takvu potporu s pretenzijama na hrvatski teritorij onda se svi moramo zabrinuti. Nitko nije vjerovao da će Putin krenuti na Ukrajinu. Kad je krenuo, mislilo se da će samo na Krim, Donbas, ali dogodilo se to da su granatirani i Kijev i lavov skroz na zapadu zemlje. Krenuli su u totlani napad na Ukrajinu, nitko se tome nije nadao i u trenutku kada se to dogodi nema više opravdanja nismo znali. Moramo biti spremi na sve ono što dobivamo, na izravne i nedvosmislene poruke od Orbana o Hrvatskoj. Na kraju i od Vučića kad govori o Hrvatskoj. Trebamo ozbiljno to shvatiti. Osjetili smo to na svojoj koži od ’91. do ’95. na vlastitoj koži. Ja ne želim da moja djeca idu u rat. Moja generacija, mi smo odradili što smo morali, stvorili smo neovisnu Hrvatsku koja mora biti snažna i jaka da se odupre takvim teorijama, a da ne govorim o eventualnim nekim konkretnim stvarima”, rekao je Anušić.

“To možemo napraviti kroz niz stvari. Hrvatska ima potencijal, može biti europski Izrael. Prvenstveno, gospodarski smo s većim potencijalom od Izraela, brojčano smo tu otprilike slično. U sličnom smo okruženju kao Izrael, kad govorimo o opasnosti i našoj povijesti i nove geopolitičke podjele i trebamo se vojno i na svaki drugi način jačati i osnažiti. Moramo biti europski Izrael. Moramo biti spremni sami sebe braniti ako to bude potrebno. Drugo, ako ste jaki gospodarski i vojno nikome neće pasti napamet ni davati ovakve izjave, a kamoli vas napasti”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.