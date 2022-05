Podijeli:







Bivša ministrica obrane Željka Antunović kritizirala je u N1 Studiju uživo pretjerane rasprave o datumu održavanja Dana državnosti, ocijenivši da se to čini iz politikanskih razloga.

“Meni osobno se čini 25. lipnja kao primjereniji dan, međutim, u trenutku formiranja je donesena odluka o 30. svibnja jer tada nije ni bilo drugog datuma. Kada smo mi došli na vlast, mislili smo da bi bilo dobro to posložiti bez obzira na tradiciju. Promijenili smo taj datum i vjerujem da je u 10 godina dobro zaživio. Međutim, ponovno je došlo do promjene vlasti i oni su to ponovno podignuli na potenciju koja nije bila potrebna”, kazala je Antunović koja smatra da Hrvatska ima toliko problema zbog čega je ovakva rasprava suvišna.

“Mislim da nisu to trebali, možda nismo ni mi, ali mi smo vratili iz utemeljenih razloga, a oni su vratili zbog tradicije. To uopće ne zaslužuje toliku pažnju”, dodala je Antunović.

Osvrćući se na odbijanje predsjednika RH Zorana Milanovića da sudjeluje u proslavi Dana državnosti upravo zbog neslaganja oko datuma, Antunović je poručila da je u zakonu upisano “i to se treba poštivati bez suvišnih rasprava”.

Pet slavnih i sramotnih godina

Kazala je da je Hrvatska nakon uspostave države imala pet slavnih godina i pet sramotnih.

“Pet slavnih godina bilo je za vrijeme stvaranja države. Naravno da je i tada bilo puno neprimjerenih događaja, ali bio je rat i ne treba o tome pretjerano raspravljati”, kazala je Antunović, a potom se osvrnula i na pet sramotnih godina.

“Mi kao pripadnici jedne lijeve političke opcije, za nas je bilo prirordno da se ne raspravlja samo o državnosti, nego da se uz državu izgrađuje i društvo. Nažalost, gradnja društva u prvih pet godina je bila potpuno zanemarena, a u drugih pet godina, zahvaljujući lopovskoj privatizaciji i privilegiranju određenih pripadnika vladajuće stranke, dogodilo se nazadovanje društva. Demokracija nije zaživjela kako je zamišljeno na početku. Prvi koraci kada se demokracija počela graditi je dolazak nove vlasti”, smatra Antunović.

Kazala je da je prvi predsjednik RH Franjo Tuđman sa šefom opozicije Ivicom Račanom imao dobre odnose.

“To su bili odnosi dva čovjeka koji su predstavljali važne ljude u političkoj konstelaciji. Tuđman nije billo toliko tolerantan, ali Račan je i zahvaljujući tome su imali dobre odnose”, kazala je Antunović.

O izlasku iz SDP-a

Otkrila je i zašto je odlučila napustiti SDP.

“Ne želim biti dio nečega za što mislim da nije naprosto dobro. Još uvijek se nadam da će SDP i Socijaldemokrati shvatiti da bez da mijenjaju sebe neće ostvarivati pobjede. HDZ s ovakvom ljevicom može mirno spavati”, zaključila je bivša ministrica obrane.

