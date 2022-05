Podijeli:







Krešimir Antolić, član Uprave Dinama zadužen za sigurnost gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao navijačke nerede na autocesti A1, epilog čega je određen istražni zatvor za 42 osobe.

Na početku je Antolić izrazio žaljenje zbog onoga što se dogodilo na autocesti kod odmorišta Desinec te je svima ozlijeđenima poželio brz oporavak.

“Apsolutno odbacujem odgovornost ili suodgovornost Dinama ili mene osobno za ono što se tamo dogodilo. Objasnit ću kroz pripreme utakmice i komunikaciju s policijom i Hajdukom i svatko će sam procijeniti ima li tu Dinamove odgovornosti”, rekao je Antolić, dodavši da bi sve napravili isto, da se opet održava ista utakmica.

“Sve što smo mi napravili ima svoj temelj u zakonima, u ustaljenim praksama. To je nešto što je Dinamo morao naučiti kroz 15-godišnje igranje ozbiljnih europskih utakmica. Ovo što je prethodilo utakmici je sasvim normalno i rutinirano u Europi”, rekao je Antolić.

Prvi put da su zahtjevi ovako detaljno razrađeni

Naša je Nataša Božić Antolića pitala zašto na utakmici nije bilo Hajdukovih navijača, na što je on odgovorio da se to pitanje mora postaviti njima.

“Ja ću objasniti što smo napravili u danima koji su prethodili utakmici. Glavna i odgovorna institucija prije, za vrijeme i poslije utakmice je policija, tako determinira zakon. Organizator utakmice ne može napraviti ništa bez suglasnosti policije. Mi smo u prethodnici ove utamnice održali dva sastanka s PU zagrebačkom i osigurali planove osiguranja, i s naše strane i sa strane HNS-a i sa strane policije ova je utakmica okarakterizirana kao utakmica visokog rizika. Koji su elementi za određivanje utakmice visokog rizika? Očekivani broj gledatelja, koji je na ovoj utakmici bio 20 tisuća, suprotstavljanje navijačkih skupina, povijest protupravnih ponašanja. Ja ću podsjetiti, svaki put kad je Torcida na Maksimiru, imamo prekomjernu upotrebu pirotehnike, zloupotrebu unosa transparenata i zloupotrebu unosa navijačkih rekvizita. U navijačkim bubnjevima više smo puta našli pirotehniku. To su bili elementi da se odredi utakmica visokog rizika. 18. svibnja u 14:05 naš povjerenik za sigurnost je direktoru logistike i sigurnosti Hajduka poslao upute za navijače koje su temeljene na zakonima, na praksi kakva se primjenjuje u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i koji su standardi UEFA-e”, rekao je Antolić.

Dodao je da je to itekako uobičajena praksa, jer su istu stvar od Dinama tražili iz Hajduka 10. ožujka, prije utakmice koja se odigrala 12. ožujka. “Oni imaju ležerniji pristup u komunikaciji pa je to bila komunikacija telefonom”, rekao je Antolić.

Ipak, kazao je da se prvi put dogodilo da su zahtjevi ovako detaljno razrađeni.

“Nemamo presedan. Uvijek je bila komunikacija, uvijek su oni dolazili. Moramo biti svjesni jedne stvari, navijačka grupa Torcida, verbalnim pritiskom i prijetnjama fizičkim nasiljem uvijek od organizatora dobiva da organizator uzmiče. Mi smo u ovom trenutku razradili šemu, nikome ništa nije zabranjeno, ljudi su trebali 48 sati prije utakmice na mail [email protected] dostaviti popis transparenata i rekvizita koje žele unijeti na stadion. Mi smo čak bili spremni otvoriti stadion pola sata prije, osigurati policijsku prepratu navijača, ulazak na stadion i postavljanje transparenata i oni bi sa svojim transparentima bili na tribini. Oglušili su se na to 18.5. i mi 20.5. u 9:36 šaljemo Hajduku da se nitko nije javio i da vide što se događa. Istoga dana u 12:38 dobivamo odgovor iz Hajduka da je sve preneseno Torcidi i da im je rečeno da pošalju dopis s onime što Dinamo traži. Jasno je da je komunikacija između Dinama i Hajduka bila stalna, jasno je da je Hajduk to smatrao sasvim normalnim, a jedini koji to nije smatrao normalnim očito je Torcida”, rekao je Antolić.

“Na Borongaju se nije dogodio nijedan incident”

“U 17:54 na dan utakmice naš povjerenik za sigurnost dobiva poziv iz Hajduka, koji kaže da prenosi poruku Torcide, da su na putu za Zagreb, da nose transparente i sve i da nisu imali potrebe to prijaviti. Rečeno im je da mogu ući s kupljenim kartama, ali bez transparenata koje nisu prijavili. U 18:50 su došli u zonu Borongaj, gdje demantiram gluposti da nije bilo sanitarnog čvora, tražili su razgovor s predstavnikom Dinama, predstavnik je došao i razgovarao, pri čemu je rečeno da nećemo doći mi nego naš odvjetnik. Došao je neimenovani odvjetnik, objašnjeno je što je na stvari, čovjek je rekao vi ste kao organizator u pravu, Torcida je to trebala prijaviti”, rekao je Antolić.

Dodao je da je u 20:52 Borongaj bio prazan i da se tamo nije dogodio niti jedan jedini incident. Na pitanje je li policija bila uključena u sigurnosnu procjenu, Antolić je rekao: “Naravno da je bila.”

“Policija je smatrala da je to normalno, tjedan dana da je to normalno, jer to je normalno. To je normalno svakom navijaču koji želi doći na stadion Maksimir i normalno gledati utakmicu. Ako netko želi iskoristiti transparentne i rekvizite da bi napravio piromanski šou, njima to nije dozvoljeno”, rekao je Antolić.

Što se tiče navijačke skupine Bad Blue Boys, u Dinamu imaju zaposlenika kluba koji je zadužen isključivo za kontakte s navijačkim skupinama i koji je zadužen da s njima dogovara tehnikalije, objasnio je Antolić. “Oni su od 8 sati ujutro bili na stadionu, tražili su da postave svoju koreografiju, s njima su bili zaštitari, sve se postavilo, transparenti su bili postavljeni do 12 sati na dan utakmice, pregledani i postavljeni. Naravno da smo imali neposrednu komunikaciju jer su to naši navijači. Mi nemamo što komunicirati s tuđim navijačima. Hajduk je taj koji treba imati komunikaciju sa svojim navijačima”, rekao je Antolić.

Upitan je li bila pogrešna procjena ne pustiti pripadnike Torcide na stadion, unatoč tome što nisu prijavili transparente, Antolić je rekao da nije i ponovio da na Borongaju nije bilo nikakvih problema. “Ako je bila frustracija, zašto nije došlo do problema na Borongaju? Ako je revolt, koji nije organiziran, ako je posljedica emocije i frustracije, to se trebalo dogoditi tamo. Tamo se, ponavljam, nije dogodilo ništa”, rekao je Antolić.

“Policija nije tražila da promijenimo odluku”

Odluku o tome da navijače Hajduka neće pustiti na stadion bila je organizatorova, a policija nije tražila da se ta odluka promijeni, jer za to nije vidjela potrebe niti smisla, dodao je. “Zato što smo išli na povjerenje prema Hajduku. U 12. mjesecu prošle godine dobili smo molbu iz Hajduka da bi Torcida postavila koreografiju na tribini jug na Maksimiru, mi smo rekli sve OK, pošaljite nam vizuale, oni su poslali da bi to bio onaj njihov prepoznatljivi mladić s maramom preko usta. Međutim, dolaskom na tribinu oni nisu napravili to, nego veliki transparent na kojem piše “Mrzim Dinamo”. Kad dolaziš u našu kuću, treba poštivati pravila te naše kuće”, rekao je Antolić, dodavši da ponašanje pripadnika Torcide u tom slučaju nije bilo u redu.

“Mi imamo krivi pristup navijačke skupine Ovdje u Zagrebu su, našom srećom, gostovale puno ozbiljnije navijačke skupine nego što je to Torcida. Sve smo odradili s njima na ovaj način, nijedan problem se nije dogodio. Tisuće ljudi je bilo, ozbiljnih klubova, zato što oni vide da je to normalno, zato što postoje ljudi s kojima komuniciramo. Uvrijedili su se mnogi, misle da ja ironiziram, a nas je na ove standarde prisilila UEFA, morali smo ih podići da bismo mogli igrati europsku ligu i ligu prvaka. Oni, nažalost, to iskustvo nemaju, ja im to želim”, rekao je Antolić.

Sramotom društva nazvao je “histeriju koja se obrušila” na njega i Dinamo. “Mene to neće zaustaviti u obavljanju mog posla. Ovdje se ne poznaju zakoni ni pravila. Pozivaju se na emociju. Ne, ovdje se ne radi o emociji, ni južini ni ničemu sličnom”, rekao je Antolić.

“Kad se igraju utakmice na Poljudu, to je najveći festival pirotehnike u Europi. Mi smo kao organizator poduzeli sve da pirotehnike nema na stadionu”, rekao je Antolić, dodavši da analiziraju kako je unesena pirotehnika na tribinu BBB-a i tko ju je unio.

“Nismo sretni zbog toga. Vrhunac je bio da je bačena u šesnaesterac i to našem golmanu. To je nešto što ćemo mi riješiti s našim navijačima bolje ili lošije ili nećemo uopće. Mi smo poduzeli sve, tretman je bio isti”, rekao je Antolić.

“Dinamo nije u sprezi s policijom”

Odbacio je i tvrdnje da je Dinamo u sprezi s policijom u Zagrebu. “Čuo sam hrpu gluposti, jedna je da je ovo napravila mamićevska policija ili da sam napravio ja kao bivši pripadnik PU zagrebačke. Ta PU zagrebačka je protiv mene, Dinama i mojih kolega podnijela 13 prekršajnih prijava, zbog sumnje da smo nedostatno organizirali utakmicu. Za svih 13 prekršajnih prijava smo pravomoćno oslobođeni na Visokom prekršajnom sud. Mi smo dobili prekršajnu prijavu zbog toga što u vrijeme socijalne distance na jednoj utakmici BBB-i nisu imali razmak na svojoj tribini. To je poseban odnos Dinama i PU zagrebačke? Oni koji to pričaju, pričaju notorne gluposti”, rekao je Antolić.

Komentirao je i svoj odnos BBB-om. “BBB-i su navijačka grupa i jedan dio Dinamovih navijača koji mene ne vole. OK. Ja smatram da sam ja svoj posao uvijek radio na profesionalan način i na korist Dinama. Je li bilo pogrešaka, da, ali postoji 80 posto navijača Dinama koji nisu BBB, ja s njima nemam nikakav problem, ali upravo u interesu Dinama ja sam se maknuo od komunikacije s navijačima”, rekao je Antolić.

Ponovio je da je podnio tužbu protiv odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića, zbog izjava izrečenih tijekom gostovanja na televizijama, između ostalih i na N1.

“Što se tiče izjava Ljube Pavasovića Viskovića, oni su predmet moje tužbe, jer je ono što je on rekao utuživo, on bi kao odvjetnik trebao znati da je to za mene zicer. Službeni Hajduk ne smije komunicirati. Nije normalno da četiri dana iz Hajduka nema ništa. Ja sam iznio konkretne podatke, neka me demantiraju”, rekao je Antolić.

“Što, Mamić je mene nazvao iz Hercegovine i rekao da ne puštam Torcidu na stadion?”

Glupim tezama okarakterizirao je izjave da je zbog nekoliko bivših policajaca koji rade u Dinamu klub u sprezi s policijom. Jednako tako, demantira i utjecaj Zdravka Mamića na klub. “Što, Mamić je mene nazvao iz Hercegovine i rekao nemoj pustiti Torcidu na stadion?”, kazao je.

Što se tiče samih događaja na autocesti i nereda i sukoba koji su izbili, Antolić je rekao da o njima zna s press konferencije policije i “određenih tekstova relevantnih novinara”. “Ono što iskustveno mogu reći, siguran sam da nijedan policajac ne bi upotrijebio vatreno oružje, a da za to nije imao itekako valjan razlog. Znam mentalitet u policiji, znam kolike su im plaće, koliko postoji bojazan i da do uptrebe vatrenog oružja nije došlo do jako, jako, jako valjanog razloga. Pucanje nije nikad sretan događaj, on izaziva traumu i kod onoga koji puca i kod onoga prema kome se puca. Činjenica je i da je 16 policajaca ozlijeđeno, što, sami su se ozlijedili?”, upitao je, ponovivši da je siguran da do upotrebe vatrenog oružja nije došlo neopravdano te da nitko nije namjerno riskirao svoj posao.

Komentirao je i navode da je uhićeno mnogo ljudi koji s neredima nisu imali nikakve veze.

“U teoriji, u gunguli, u kaosu je priveden i netko tko nije bio aktivni sudionik. Puni su zatvori nevinih, svi su bili negdje baš slučajno, ovdje dozvoljavam mogućnost da je netko priveden, a da nije sudjelovao u neredima. Postoje četiri uvjeta po kojima se određuje istražni zatvor, verificirao je netko prijelog Državnog odvjetništva, odbacio prijedloge obrane i odredio im istražni zatvor. Ono što ja nikad nisam bio sretan, istražni zatvor zbilja treba biti krajnja mjera za ograničavanje nečije slobode”, rekao je Antolić.

