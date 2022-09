Podijeli:







Izvor: N1

Veleposlanik Države Izrael u Hrvatskoj Ilan Mor za N1 Pressing dao je ekskluzivni oproštajni intervju na kraju svog četverogodišnjeg mandata.

Ocijenio je da se odnosi između Hrvatske i Izraela stalno razvijaju u pozitivnom smjeru.

“To nije nešto što se može preko noći, to se razvija od sastanka do sastanka između visokih dužnosnika. Brinem se o tome da upoznam građane Hrvatske s Izraelom. To je jedan cijeli paket aktivnosti koji doprinosi našim bilateralnim aktivnostima. Mogu reći da su se obje strane složile da je naš odnos dostigao razinu strateškog partnerstva i to mi daje nadu za budućnost”, kazao je Mor.

“Kriza u odnosima je iza nas”

O odlikovanju Reda kneza Branimira s ogrlicom koje mu je dodijelio hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kazao je da mu je velika čast što je prepoznat kao netko tko je doprinio odnosu između Hrvatske i Izraela.

“Kada sam stigao 31. prosinca 2018. godine vladalo je negativno ozračje zbog otkazivanja posla oko kupnje vojnih aviona. Morao sam se nositi s posljedicama otkazivanja ovog posla. Prošli smo tu najnižu točku naših odnosa i opet je počeo razgovor između hrvatskog i izraelskog ministarstva obrane. Radit ćemo to postupno, ali mislim da je ta kriza iza nas”, rekao je Mor dodajući da je ponosan što su ostvarili brojne projekte na području kulture i gospodarstva.

“Infobip će otvoriti ured u Tel Avivu. Tvrtka Span je otvorila školu za kibernetičku sigurnost zajedno s jednom izraelskom tvrtkom. Puno je malih priča o uspjehu i kada ih objedinite vidite pozitivan razvoj naših odnosa”, dodao je.

Upitan zašto je Washington blokirao prodaju izraelskih F-16, odgovorio je da ne bi sada želio ulaziti u to.

“To je završena priča, ali mogu vam reći da su obje strane bile zadovoljne tom ponudom”, rekao je.

Ističe da nema sumnje da Hrvatska vlada smatra Izrael strateškim partnerom, zajedno sa SAD-om.

Rekao je i da nema otvorenih pitanja koje moramo riješiti, osim pitanja restitucije koje je na dnevnom redu već dugi niz godina.

“Znam da je Hrvatska vlada svjesna da treba osigurati vremena, traje dijalog sa židovskom zajednicom”, kazao je Mor.

“Zahvalan sam premijeru na pomoći Izraelu”

Rekao je i da Izrael ima jako dobar odnos s EU te otkrio kako je Hrvatska tom odnosu značajno doprinijela.

“Mi smo država koja nije članica, a koja je prva potpisala Sporazum o pridruživanju. Zbog izraelsko-palestinskog sukoba, sastanak se odgađa već 12 godina. Uz inicijativu Hrvatske i Mađarske poslano je pismo ministrima vanjskih poslova svih članica EU u kojem ih se poziva da prekinu povezanost između izraelsko-palestinskog sukoba i sporazuma te da započnu dijalog. Stoga će 6. listopada Izrael i EU ponovno započeti sa sjednicom vijeća za pridruživanje i to je sve zahvaljujući doprinosu Hrvatske. To je fantastično i zbog toga ovim putem zahvaljujem premijeru”, rekao je Mor.

Na pitanje vjeruje li da je Plenković iskren u borbi protiv ustaškog naslijeđa, Mor je kazao:

“On je uvjeren i iskren u tome da nema nikakve povezanosti između NDH i suvremene Hrvatske. Ja nemam razloga sumnjati u to.”

O zahtjevima židovske zajednice u Hrvatskoj da se pozdrav “Za dom spremni” zabrani u svakom smislu, Mor je rekao da je to njihov stav.

“Mislim da oni imaju jedan vrlo snažan stav u pogledu toga. Usporedbe radi, u Njemačkoj je pozdrav “Heil Hitler” zabranjen zakonom. Slažem se sa židovskom zajednicom u tom pogledu, ali siguran sam da će Vlada u tom pogledu postupiti ispravno”, rekao je Mor.

Ističe da je antisemitskih incidenta u Hrvatskoj manje nego u drugim zemljama.

“Antisemitizam postoji svugdje u svijetu. To je kronična bolest koju ne možete eliminirati, moramo se boriti kako bismo je sveli na minimum. Želim reći da je broj antisemitskih incidenata u Hrvatskoj minimalan, za razliku od drugih zemalja. Obrazovanje je tu ključna riječ. Vrlo važna hrvatska riječ koju sam naučio na početku. Obrazovanje je glavni alat za borbu protiv predrasuda, antisemitizma, rasizma, homofobije i mislim da je Hrvatska sada na dobrom putu”, rekao je Mor navodeći kao dobar primjer dokumentarac Hrvoja Klasića o NDH koji je prikazan na HRT-u.

“Postoje neke sile u Hrvatskoj koje relativiziraju holokaust, koje govore da je Jasenovac bio radni logor, a ne logor za istrebljivanje. Te sile, iako male, su vrlo glasne i moramo educirati društvo da to nije većina”, dodao je izraelski veleposlanik na odlasku.