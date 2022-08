Podijeli:







Izvor: N1

Bivši voditelj operacija SOA-a Ante Letica komentirao je u Novom danu N1 televizije optužnice koje su iz Srbije stigle i kojima se četvoricu hrvatskih pilota tereti za ratni zločin u Bosni i Hercegovini 1995. godine. Iz Srbije najavljuju da će za istu stvar podići kaznene prijave i protiv još nekoliko hrvatskih vojnih časnika.

Letica kaže kako iako nije vidio otpužnicu, a nije ni pravne struke, no smatra da je riječ o politički motiviranoj optužnici.

“Srbija je upotrijebila tu univerzalnu jurisdikciju i na vrhu toga stoji Vučić. Svaki put kad dobije pljusku od međunarodne zajednice ili propadne projekt u kojemu je bio angažiran, on izmišlja probleme u susjedstvu, osobito u Hrvatskoj. On ima velikih problema u svojoj stranci, ima problem s Kosovom i treba priznati realnost, Kosovo je suverena, samostalna država. Mnogima u Srbiji je to jasno, i Vučiću je to jasno, samo želi dobiti nešto zauzvrat jer će on ili netko od njegovih nasljednika morati potpisati suglasnost za samostalnost Kosova. Treća stvar je odnos s Rusijom. On se mora držati Rusije. Ako prijeđe na stranu Zapada, on gubi energente i Srbija će biti u vrlo teškoj poziciji. Zašto je poslao Vulina da razgovara s Lavrovom? Sigurno je u pitanju preslagivanje oko Kosova. Ovo je nastavak Vučićeve politike optuživanja Hrvatske za genocid, ustaštvo i pravni pokušaj negiranja naše veličanstvene akcije Oluja kojom smo porazili neprijatelje i oslobodili svoju zemlju. Ovo je napad na Oluju i pokušaj diskreditacije Hrvatske i hrvatskog naroda. To je laž, ali kad se laž ponavlja ona kod nekga može postati istina”, kaže Letica.

Što se tiče dizanja kaznenih prijava protiv još nekoliko časnika, Letica kaže kako je to pokušaj i bh. tužiteljstva. “Prije nekoliko ogdina je to sve bilo na kratkom štapu. Raspravljalo se o tome i u Haagu, ali nije donesena nikakva presuda. U svakom ratu se događaju zločini, ali je pitanje odgovornosti i toga je li to naredila politika ili je to splet nesretnih okolnosti. Kao što je rekao Miljavac, ako je to bila vojna kolona, ako su se civili miješali s vojskom… Ja nemam saznanja o tome. 27 godina nakon tih događaja, optužnica protiv nekih hrvatskih pilota… Mislim da je ovo stvarno politička optužnica kojom Vučić pokušava za svoju unutarnju situaciju bildati mišiće i pokazati kako je Srbija žrtva, kako je on žrtva…”, govori.

Što se tiče uloge obavještajnih službi, Letica kaže da je njihova uloga velika. “Ono što službe dobiju, to se treba proceduralno utvrditi i samo tako može biti dokaz na sudu. Ono što dođe izravno iz službe, ne može biti dokaz. Ne znam koliko oni to mogu napraviti, ali sam siguran da su u pripremi ovoga bili vrlo aktivno u Srbiji i u dijelu BiH.”

U 26 stranica optužnice ne spominje se JNA nego napad Hrvatske vojske na tzv. Republiku Srpsku Krajinu.

“O tome se i radi. Vučić i njegovi trabanti velikosrpske politike na sve načine pokušavaju dobiti legitimitet za postojanje te kvislinške RSK. Pokušavaju dobiti legitimitet za akcije JNA u Hrvatskoj i BiH i pokušavaju na sve načine našu Oluju predstaviti kao udruženi zločniački poduhvat. Zato Hrvatska treba vrlo odlučno reagirati”, kaže.

Pojasio je i što misli time da treba odlučno reagirati. “SOA je sigurno uključena, o tome ne bih govorio. Što se tiče Hrvatske, ona treba politički odgovoriti na ovu optužnicu, a treba se uključiti i pravno onog trenutka kad optužnica dođe službeno u Hrvatsku.”

Letica ponavlja kako unutar haaških istraga i obrade Oluje nije nađeno ništa ozbiljno što bi kompromitiralo tu akciju. “Srpska strana je inzistirala na tome želeći našu pravednu oslobodilačku akciju prikazati kao udruženi zločinački poduhvat za konačno rješenje, kako oni kažu, srpskog pitanja u Hrvatskoj”, govori.

On smatra i da Hrvatska treba podići optužnice protiv zločinaca iz Srbije, ali ne zbog odmazde nego da se utvrdi istina. “Mi smo bili žrtva agresije, nas je JNA za račun Srbije napala, razarala i ubijala. Ima dovoljno dokaza i treba inzistirati na rješavanju svakog kaznenog djela protiv hrvatskih građana tijekom Domovinskog rata. Ako ih se ne može osuditi, onda treba osuditi velikosrpsku agresivnu politiku koja je uzrok svemu što se događalo na području bivše države”, zaključuje.

