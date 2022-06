Podijeli:







U studiju N1 uživo gostovala je komunikacijska stručnjakinja i politička analitičarka Ankica Mamić, koja je komentirala nedavne izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o odnosima s Hrvatskom, koji je ocijenio kako je “nepristajanje Srbije da uvijek bude dio čopora nešto što izaziva glavobolju”.

“To je logično, tako se gradi interna javnost. Ako bismo gledali Srbiju kao internu javnost u komunikacijskom smislu, tamo se rat između Ukrajine i Rusije sigurno percipira nešto drugačije nego u zemljama koje su članice EU, zbog tih tradicionalnih veza između Rusije i Srbije. Njihov predsjednik Vučić u svojoj stalnoj komunikaciji naglašava kako prijateljstvo s Rusijom pomaže Srbiji da prolazi kroz ovu paneuropsku krizu. U tom smislu, njemu je za građenje interne javnosti uvijek dobro imati nekog dežurnog neprijatelja, a to je za Srbiju i dalje Hrvatska”, rekla je Mamić.

“Vučić će uvijek koristiti priliku da opali javnu pljusku Hrvatskoj. On verbalno poziva na dijalog, ali ga u stvari odbija. To je klasična strategija ‘pila naopako’. Nema tu neke velike političke mudrosti. Vučić koristi tehnike komunikacijskih vještina i ne koristi teške termine u svojim nastupima. Kada ga gledate kako govori, vidite da se on uvijek stavlja u poziciju nekakvog viteza-spasitelja nacije, koji je sada jednim telefonskim razgovorom riješio neki problem za svoje građane. On je klasičan populistički političar koji će uvijek osluškivati svoj narod i birače i taj će narativ dizati na sve žešću potenciju”, navodi Mamić.

Tvrdi da će ratna situacija u Ukrajini također utjecati na Vučićev narativ.

“Bogu hvala, on ne predstavlja neki veliki problem za nas, pa to što on pokušava našoj vladi dijeliti lekcije i davati packe, mislim da građane Hrvatske previše ne uzbuđuje”, dodaje Mamić.

Pozvala je na konsenzus u hrvatskom državnom vrhu, budući da nas očekuje teška jesen.

“Bilo bi dobro da se traži nekakav konsenzus s oporbom, da se pokuša odrediti što su naši ključni ciljevi za ovu godinu. Ako prolazite kroz zagrebačke dućane, vidi se da puno artikala nedostaje, da su proizvodi po policama jako rašireni jer je ponuda smanjena. Čeka nas teška jesen, preko ljeta ćemo otići malo na more, godišnji odmor će se nekako pokrpati, ali na jesen će krenuti ozbiljne brige”, rekla je.

