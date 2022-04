Podijeli:







Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić bila je gošća Novog dana. Komentirala je imenovanja novih ministara u Vladi, kao i poziciju premijera Andreja Plenkovića u rekonstrukciji.

Mamić kaže da je pratila veći dio ministarskih izlaganja pred saborskim odborima.

“Oporba oponira oponiranja radi”

“Ono što mene fascinira je ta potreba oporbe da se oponira oponiranja radi. To mi se čini problematičnim za demokraciju kao takvu. Puno je bilo pitanja, posebno prema gospođi Šimpraga koji nemaju puno veze s njenim političkim djelovanjem”, kazala je.

Kaže da oporba traži svoj prostor u medijima kako bi biračima pokazala da ima svoje stavove, a ne da samo oponira onome što je predloženo.

“Bilo je zanimljivo pitanje gospodina Zurovca koji je od Davora Filipovića tražio predstavljanje nekog dvogodišnjeg plana. Ako je točno što je premijer rekao, da oni već 20 dana znaju da su ministri, da dođu s nekim konkretnim ciljevima i ciljevima koji su mjerljivi. Ovako se sve to svodi na nekakve opće dojmove. I na tome da će svi koji su birači SDP-a biti protiv svakoga iz HDZ-a. Hrvatskoj politici fali taj mjerljivi element. Ako nešto napravi dobro, iz toga se može pratiti. Iz pitanja općeg tipa, hrvatska javnost od toga nema nikakve koristi”, rekla je Mamić.

“Filipović ima politički eros”

Stručnjakinja smatra da Filipović nikad nije dobio pravu priliku da pokaže što zna, a što ne zna.

“On je uletio u utrku za gradonačelnika, nakon gospodina Vanđelića. Filipović ima taj tvrdi sarajevski govor, koji mu u nekoj zagrebačkoj kampanji sigurno nije komplimentirao. Posebno zato što je to bila kampanja nakon Bandića koji je iritabilno hercegovačkim naglaskom govorio zagrebački dijalekt. U velikoj mjeri će ovisti koliko i što će on napraviti. Filipović ima taj politički eros. Nemojmo zaboraviti da se on odrekao mjesta u Nadzornom odboru Ine i otišao na jednu vrlo nezahvalnu poziciju”, smatra.

Komentirala je i izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je kazao da su Aladroviću i Miloševiću vrata Vlade otvorena ako se dokaže da nisu krivi.

“Po iskustvima koji svi građani Hrvatske imaju s hrvatskim pravosuđem, očekivati da će u dvije godine Aladrović i Milošević doživjeti pravdu je čista utopija u Hrvatskoj. Osim ako ne dobiju preferencijalni tretman zbog ovoga što je premijer izjavio. Plenković je na taj način htio maknuti stigmu s Vlade da su svi korumpirani i zahvaliti se na suradnji bivšim ministrima. Sigurno je puno teže nakon ovakvog oproštaja ući u stolice koji nisu jednostavne”, rekla je.

