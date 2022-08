Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković bio je na misi u povodu blagdana Velike Gospe koju je u Svetištu Majke Božje Trsatske predvodio fra Milan Krišto, provincijal franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda, nakon čega je dao izjavu za medije.

“Krasno je biti danas ovdje na Trsatu, čestitam svima blagdan Velike Gospe. Drago mi je vidjeti ovoliko vjernika, hodočasnika. Jedno lijepo ozračje i drago mi je da sam ponovno ovdje”, rekao je Plenković.

Komentirao je nadolazeću jesen i energetsku krizu. Na pitanje ima li Vlada već neke mjere na stolu, Plenković je odgovorio:

“Nemamo sada, da budemo otvoreni. Sad smo još na godišnjem odmoru i to nakon jako intenzivnog perioda praktički do prošlog ponedjeljka, prema tome danas nije dan za iznošenje bilo kakvih mjera. Ono što mogu kazati je da se kao i svi ostali spremamo za jesen i u smislu energetskih tema, a i u smislu fiskalnog kapaciteta za različite vrste intervencija.”

Podsjetio i na mjere iz travnja.

“Sagledat ćemo cijelu situaciju čim Vlada krene raditi i nakon toga, ovisno o potrebama, intervenirati tamo gdje bude potrebno. Posljedice ne samo rata u Ukrajini, nego sada i ove velike suše, klimatskih promjena koje su više nego očite, utječu i na dobivanje struje iz hidrocentrala. Sigurno da će imati svoj efekt, no kako smo prošli sve dosadašnje situacije, proći ćemo i ove koje su pred nama”, rekao je Plenković.

Pohvalio se turističkom sezonom.

“Mislim da je najbitnije da smo uspjeli, unatoč svim zahtjevnim okolnostima, imati jednu sjajnu turističku sezonu. Podaci koje imam su zaista vrlo ohrabrujući, mi smo između 90, 96 posto rezultata rekorden 2019. i kad je riječ o dolascima i kad je riječ o noćenjima. Prihodi su sjajni, fiskalizacija sjajna, veća nego prošle godine i to je sigurno jedan signal za optimizam, za rad BDP-a za mogućnost Vlade da djeluje u istuacijama koje su uzrokovane vanjskim čimbenicima, a ne našim djelovanjima”, rekao je.

“Trenutno nema nikakvih problema. Okoli se puni prema planovima. To će sve biti spremno u varijantama koje smo dosad planirali i koje možemo. A što se tiče ušteda, mi smo već prije mjesec dana izašli s preporukama. Preporučamo svima da ih se pridržavaju. Mislim da je ovo vrijeme jedne općedruštvene odgovornosti”, rekao je na pitanje o energentima.

Komentirao je slučaj uhićenog Hrvata u Ukrajini kojemu počinje suđenje od strane separatista.

“Takva vrsta suđenja je neprihvatljiva, ali on se našao u takvoj situaciji… I dalje ćemo se boriti za njega, ali on je na okupiranom području”, rekao je Plenković.

Upitan je i o podignutoj optužnici protiv Blaža Pavičića, prijatelja bivšeg ministra Zdravka Marića koji je prošle godine ljetovao na njegovoj jahti.

“Ne poznam gospodina, nisam do lani čuo za njega. Ne mogu to komentirati niti imam ikakve informacije niti znam o kome se radi niti su mi jasni detalji, to nema nikakve veze s Vladom”, rekao je Plenković te dodao da ne vjeruje da to ima veze s Marićevim odlaskom.

