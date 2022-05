Podijeli:







Hrvatska više nema makroekonomskih neravnoteža nakon što su proteklih godina omjeri duga znatno pali i nastavljaju snažno padati, objavila je u ponedjeljak Europska komisija. Na tu je temu premijer Andrej Plenković sazvao konferenciju za novinare.

Komisija je u okviru proljetnog paketa Europskog semestra objavila rezultate dubinske analize makroekonomske situacije u 12 zemalja članica EU-a u kojima su ranije postojale makroekonomske neravnoteže. Od 12 država članica, samo za dvije, Hrvatsku i Irsku, utvrđeno je da više nemaju makroekonomske neravnoteže.

“Zašto je ovaj paket bitan za RH? On se odnosi na fiskalne i ekonomske politike država članica, sastoji posebne preporuke Hrvatske i ono što je najbitnije za nas u ovom trenutku – sadrži ocjenu EK o makroekonomskim ravnotežavama za države članice”, rekao je Plenković na početku.

Plenković objasnio paketa RePower EU.

“Mi smo u ovom nacionalnom djelovanju za ublažavanje situacije s rastom cijena energenata već donijeli naš plan i program vrijedan pet milijardi kuna koji je imao za cilj ublažiti udar na građane i gospodarstvo zbog rasta cijena energenata. Upravo na tom tragu, kada gledate energetski dio preporuka Komisije. Oni kažu da je bitno da se državama članicama omogući da pomognu građanima kada je riječ o ovakvoj krizi, rizi rasta cijena energenata. Ono što smo mi već napravili, Komisija je u svojim preporukama i potvrdila. Radimo ono što smatramo da je i na europskoj razini ključno”, rekao je Plenković.

“Kada sve stavimo u kontekst, možemo reći da je naš energetski paket mjera bio dobro koncipiran i osmišljen da pomogne i gospodarstvu i kućanstvima i ublaži rast cijena energeneta”, kazao je premijer.

“Komisija je utvrdila da Hrvatska više nema makroekonomskih ravnoteža. U toj kategoriji od zemalja koje se još uvijek gledaju po tom kriteriju je samo Irska išla korak naprijed s Hrvatskom”, istaknuo je.

Rekao je da se vidi da se sve brže približavamo prosjeku Europske unije.

Ponovio je da će “članstvo u eurozoni za Hrvatsku značiti plus. Naš ulazak je dobar i za Hrvatsku i za eurozonu”.

Plenković je nakon prezentacije odgovarao na novinarska pitanja o aktualnim temama.

Je li novi paket pomoći za građane na stolu?

“Mislim da smo reagirali jako dobro po svim poljima. Detaljno ćemo izvidjeti što možemo napraviti oko cijena naftnih derivata, oko subvencija gospodarsvima i kućanstvima na cijenu energenata. Tu smo napravili jako puno. Koje god opcije budu na stolu, a imamo ih uvijek, mi ćemo učiniti daljnje iskorake kako bi se smanjio udar na standard građana u svim aspektima”, odgovorio je Plenković na pitanje.

Komentirao je i subotnji incident na autocesti A1, tučnjavu Torcide i policije.

“Osuđujem apsolutno svako nasilje, naročito nasilje nad pripadnicima hrvatske policije. Mislim da je ovaj događaj jedan grozan događaj, toliki broj ljudi, navijača koji su išli obračunavati se ili ne znam već što im se dogodilo pa su išli napasti pripadnike policije. To je nedopustivo i tu nema nikakve dileme. Siguran sam da će sve što slijedi, a to je istraga, na kraju rasvijetiliti što se tu događalo, kako je do toga došlo”, rekao je Plenković.

“Vidjet ćemo može li se dogoditi nešto oko promjena zakona u pogledu postrožavanja kazni, ali ovaj slučaj je bio specifičan i krajnje neuobičajen. Ne pamtim da je bilo ovako velikog nasilja kao u subotu”, dodao je Plenković.

