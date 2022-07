Podijeli:







Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Novinar Jutarnjeg lista Robert Bajruši u Newsnightu je analizirao tenzije između Hrvatske i Srbije koje su porasle nakon što je srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću zabranjen posjet Jasenovcu.

Osvrćući se na današnje Vučićevo obraćanje, Bajruši je kazao da je to Vučićevo viđenje ove situacije, ali da isto viđenje dijeli i veliki dio srpske javnosti.

“Postoje dvije istine koje su dijametralno suprotne, naša i tamošnja. Srbija je duboko uvjerena da su oko nje sve zločinci i da prijete Srbiji, a Vučić je glasnogovornik te teze. Iskoristio je ovdje jednu situaciju koja je siva zona. Niti jedan dužnosnik ne može ulaziti samo tako u druge države, a tu je i političko pitanje njega i odlaska u Jasenovac. Koliko god sam često kritičan prema hrvatskoj Vladi ovdje je napravila dobro jer na taj način Vučić sa svojom povijesti ne može švrljati po Hrvatskoj”, kazao je Bajruši.

Smatra da je Vučić odbijen dva puta kada je službeno tražio posjet Jasenovcu zbog straha premijera Andreja Plenkovića.

“To je ovaj klasični Plenkovićev strah od desnice da će ga se napadati kao nekoga tko ne štiti adekvatno hrvatske interese. Od jučer već vidimo, čak i u mainstream medijima, da su česti stavovi da se Vučića ne bi trebalo puštati u Jasenovac. Mislim da to nije dobro. Trebalo bi ga, ali pod vrlo striktnim uvjetima. Ako će se to stalno odgađati, ispada da se toga plašimo”, rekao je Bajruši istučući da se ne može dopustiti da Vučić širi svoju propagandu.

“On u svom govoru danas ponovno spominje stotine tisuća žrtava u Jasenovcu, što je povijesna laž koja je demantirana na svim razinama. Bilo je tu i drugih stvari koje su vrlo neistinite”, navodi Bajruši koji smatra da ovu situaciju treba odraditi hladno – postaviti uvjete pod kojima se može doći i onda ako Vučić pristane, pristane.

“Srbija u zadnjih 10, 12 godina stvara unutarnju situaciju u kojoj i kulturološki na sve načine pokušava opravdati sve što se događalo. Stvara se jedna slika Srbije kao bezgrešne i dobre koju su mnogi iskorištavali. Kada Ana Brnabić govori, to je mainstream Srbije. Čak niti Vojislav Šešelj više nije pretjerani radikal, to što on govori ljudima već izlazi na uši”, kazao je Bajruši.

Ne smatra da će ovo imati neke posljedice po vladajuću koaliciju u Hrvatskoj.

“Mislim da je Pupovac napravio puno toga dobrog u hrvatskoj politici, ali zadnjih nekoliko godina u nekim situacijama djeluje kao Vučićev glasnogovornik. Govori da Vučić nije isti kao nekada. Puno bi mu bilo bolje da bude na većoj distanci od Vučića”, smatra Bajruši.

Napominje da se ne smije zabroaviti da je Vučić apsolutni pobjednik na izborima, dok je opozicija potpuno marginalna.

Na pitanje je li Srbija sigurnosni problem, Bajruši odgovara da nije, ali da je politički problem.

“Oni vole biti glasni, ali nije Srbija nikakav sigurnosni problem, niti može raditi nešto u smislu priprema ili novog rata kakav je bio od 1991. – 1995. Međutim, politički sasvim sigurno jesu. Pokušali su promijeniti vlast u Crnoj Gori te i dalje od toga ne odustaju. O Kosovu da i ne govorim. Srbija svoju politiku neće mijenjati, a EU je ne želi prisiliti. Nećemo možda imati hladni rat, ali hladni mir hoćemo i dalje”, zaključuje Bajruši.

