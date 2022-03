Podijeli:







Izvor: N1

Najvruća politička tema trenutno je rekonstrukcija Vlade. Službeno je potvrđeno da se u rekonstrukciju ide, a to je potvrdio i premijer Andrej Plenković. Međutim, i dalje je nepoznanica koji točno ministri odlaze, a koji ostaju. Naša Iva Puljić Šego napravila je analizu.

Situacija nije bistrija po pitanju broja ministara ni nakon sastanka stranačkih tijela HDZ-a, ali ako se vodimo nekom logikom, bilo bi jasno da iz Vlade moraju otići oni koji su pod USKOK-ovim istragama:

Josip Aladrović

Ne samo da je USKOK-ov okrivljenik, sumnjiči ga se za nezakonito zapoljšavanje, nego je i prema neslužbenim informacijama iz HDZ-a, Aladrović sam rekao da želi otići, jer želi u miru voditi svoj sudski postupak i dokazati nevinost.

Tomislav Ćorić

On nije službeno zahvaćen istragama, ali postoji državni tajnik iz slučaja Ane Mandac kao i iz slučaja vjetroelektrane Krš-Pađene. Spomenuti državni tajnik je u svom iskazu USKOK-u Ćorića teretio da je bio upoznat sa svim odlukama koje se tiču spornog projekta te da se ništa nije radilo bez njegova znanja.

VEZANE VIJESTI Pupovac ostaje uz Plenkovića: Rekonstrukcija zajednički interes partnera Da premijer smijeni i Tramišak s drugim ministrima, nitko u HDZ-u ne bi se bunio

Boris Milošević

On je drugi USKOK-ov okrivljenik, a njegova je situacija značajna jer je došao u Vladu kao eksponent nacionalnih manjina. Prema izjavama HDZ-ovaca, izgleda da je Plenković dobio potporu koalicijskih partnera da Milošević treba otići jer je USKOK-ov okrivljenik. Neslužbeno se da čuti u HDZ-u da Plenković ima razumijevanja za Miloševića, koji je osumnjičen da je od Ane Mandac tražio da određene tvrtke koje se povezuju s nacionalnim manjinama dobiju bespovratna sredstva iz europskih fondova, iako za to nisu imali kriterije.

Nataša Tramišak

Njezin slučaj je zapravo bio okidač da se jasno kaže da se u rekonstrukciju Vlade mora ići, a sve zato što se iz medija doznalo da se ministrici prijeti jer je raskinula ugovor s tvrtkom Omega softver, zbog koje je bivša ministrica u tom ministarstvu, Gabrijela Žalac, završila u pritvoru. Čini se da je, nakon jučerašnjeg sastanka u stranci, Plenkovićeva pozicija blaža i zapravo od svih ministara bit će najzanimljivije vidjeti odlazi li ili ostaje Nataša Tramišak.

Mario Banožić

Zanimljiva je i situacija ministra obrane. Za njega predsjednik Republike odavno zaziva da treba otići, a Plenković kaže da mu predsjednik sigurno neće rekonstruirati Vladu i da Banožić ostaje ministar do kraja mandata. Možda se Banožiću najviše treba stavljati na teret to što je neuvjerljiv, on kad izađe i s pravim podacima, javnost mu ne vjeruje.

Vili Beroš

Ime ministra zdravstva najviše se spomnjalo tijekom koronakrize. Na početku pandemije imao je veliku podršku javnosti, on je i od svih HDZ-ovaca dobio najviše preferencijalnih glasova na parlamentarnim izborima. Međutim, njegova popularnost počela je padati kad se u priči s koronom počelo i politički pogodovati i kad je bilo raznih dvojbenih situacija. Njegovo ime zasad nije u kombinacijama da će otići, ali sve karte su otvorene.

Marija Vučković

Tu je i ministrica poljoprivrede, za koju je percepcija da se nije snašla u resoru, medijski nije previše eksponirana.

Ipak, kad se crta, Aladrović, Ćorić i Milošević sigurno odlaze, a rekonstrukcija bi se u nekom manje vjerojatnom scenariju onda širila i na ostale ministre.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.