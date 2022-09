Podijeli:







Izvor: N1

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan bio je gost N1 Studija uživo te je komentirao aktualnu političku i gospodarsku situaciju.

Osvrnuo se na govor Ante Prkačina na aktualnom prijepodnevu, koji je postavio je pitanje premijeru, rekavši da ga “muči i boli 100.000 kuna koje vaša Vlada u kontinuitetu daje za zlodjelo iz bliske hrvatske povijesti za zločin koji je počinjen nad hrvatskim narodom u Srbu”.

“Razumijem da ovo spada u ideološki dio krajnje desnice, ali ima puno primjerenijih mjesta od aktualnog sata za postaviti ta pitanja. Ovdje je zanimljivo osvrnuti se na formu. Zastupnik na kraju nije niti postavio pitanje. Plenković se očito priprema za odgovore, a zastupnici ne pripremaju pitanja. Oni mogu pitati nešto što je jako škakljivo, čak i ono što novinari ne mogu. Tu postoje razne taktike i time se mogu otvoriti razne teme. Od jutros smo zapamtili samo foru s Googleom, koja nije niti bila zastupničko pitanje”, rekao je Macan.

Kako navodi, sva se pitanja koncentriraju na premijera, a koalicijska pitanja idu njemu u korist. “Ono malo što je opozicija pripremila se rasplinulo”, rekao je.

Na pitanje voditelja Igora Bobića o tome koga bi se danas moglo smatrati liderom oporbe, Macan odgovara: “Nema ih. To bi trebali biti čelni ljudi SDP-a i Možemo”.

Komentirao je i pitanje Sandre Benčić o zatvaranju rafinerije u Sisku.

“Očito je da premijer ne želi izravno odgovoriti na ovo pitanje. Govori generalno i ne želi uopće ulaziti u temu. Jasan je pokušaj dijela medija da ga se veže uz zatvaranje rafinerije u Sisku, pa da se kaže da nije branio nacionalne interese, a on to izbjegava”, rekao je.

“Oporba ništa nije postogla”

Kaže da je HDZ po najnovijim istraživanjima pretrpio štetu u razini potpore građana. “Taj udarac je amortiziran jer oporba nije ništa postigla. Oni su izabrali premijera kao metu, a to se brani do zadnjeg. Mogli su izabrati drugu strategiju. Ovdje je stvar u boljem odgovoru Vlade na loš napad. U početku je bio nervozan jer su opozicija i mediji pokušali napraviti okvir u kojem bi on trebao odgovarati za ono što se dogodilo u INA-i, a on je brzo to uspio vratiti na samu kompaniju, a danas kulminira njegova akcija imenovanjem nove Uprave”, rekao je.

Komentirao je i tvrdnje premijera o radikalizaciji društva nakon prosvjeda ispred središta HDZ-a, na kojem je uhićen mladić koji je kod sebe imao zapaljive naprave.

“Svi smo zaključili da postoje pojedinci, ali pitanje je jesu li organizirani. To je bilo preuveličavanje, a premijer će se tome vratiti ako mu bude trebalo. Njemu je taj pojedinac poslužio da napravi vezu s mladićem koji je pucao po Markovom trgu”, rekao je.

“Dolaze teška vremena”

Kaže da izazovi koje oporba može uputiti Vladi moraju doći uskoro. “Imaju manje od dvije godine. Nalazimo se u drugoj polovici mandata i oni moraju vaditi teme koje dižu očekivanja. Moraju govoriti ‘super je, ali nije dovoljno’. Nije samo stvar davanja. Trebaju tražiti porezne olakšice, reforme i veće slobode za poduzetnike, kao i olakšice za plaće. Jeste li ikada vidjeli nekog oporbenjaka koji se postavlja kao ministar u sjeni?”, rekao je.

“Svaka stranka mora među svojim biračima proširiti priču i objasniti za što se zalažu. Imali smo situaciju u kojoj je HERA bila regulator, pa su opet vladajući postavljali pitanja, a ne oporba. Tu nije postojala priprema, a predsjednik pravnog vijeća preduhitrio ih je s ostavkom”, rekao je.

Kaže da je moguć scenarij kakav se dogodio u Italiji. “Došla su nova lica i oduzeli mlade birače, koji su veoma nezadovoljni. Problem je što, kada dođu novi i mladi ljudi, najčešće se ne snalaze na dužnosti, što vidimo s Možemo u Zagrebu”, rekao je.

Navodi kako dolaze teška vremena u kojima će stradati najranjiviji.

“U Europi bi se moglo mnogo toga promijeniti. Mislim da ćemo žaliti za vremenima prije inflacije. Sada je pitanje kako pomoći najugroženijima. Ključna stvar u Hrvatskoj koju nitko ne spominje bila bi smanjene državnog aparata. Ako država daje najviše proslova, imat ćete korupciju, jer oni sve dijele, a slobodno tržište bi to samo reguliralo. Pogledajmo pitanje obnove. Da se više poticala samoobnova, mislite li da bi ljudi sami sebe potkradali?”, rekao je Macan.