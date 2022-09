Analitičarka iz BiH: Hrvatska ima Milanovića, mi imamo tri, možda i 30 takvih

Podijeli:







Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Politička analitičarka Ivana Marić komentirala je navodne izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o genocidu u Srebrenici zbog kojih su se ponovno uznemirili duhovi u regiji. Milanović tvrdi da riječi koje mu se stavljaju u usta nije izrekao, kao i da svi već znaju što on misli.

“Već smo u BiH Navikli na takvu retoriku. Hrvatska ima jednog Milanovića, mi imamo tri, možda i 30 njih, koji govore nepromišljeno, da bi izazvali bilo kakvu reakciju. Jer su vidjeli da će takve izjave, što bombastičnije, privući više pažnje. Ne zanima ih što to truje narode i stvara još veći razdor između Hrvata i Bošnjaka. Oni su to spremni staviti na kocku samo da bi odradili još jedan mandat u svojim foteljama”, govori Marić.

“Milanović im odlično služi i nepresušna je tema. Svi zaboravljamo da se stvari s takvih susreta ne iznose u javnost. Ministrica vanjskih polsova na temelju rekla-kazala šalje prosvjednu notu Hrvatskoj, hrvatski ambasador to odbija primiti… Ostavljaju dojam države koju nitko ne poštuje, mi u Bosni smo na to navikli, a sad smo dobili konkurenciju u Hrvatskoj. Milanović sramoti Hrvatsku, a u BiH je to mnogo opasnije, na rubu konflikta”, objašnjava analitičarka.

Dodik, kaže, ne komunicira ni s kim osim Milanovićem i Aleksandrom Vučićem. Paradoks je, govori, da se Dodik i Srbi predstavljaju najvećim čuvarima Daytona. “To su sve samo isprike da bi mogli ostati na vlasti”, kaže.

Prema njenim riječima, rezultat svega toga je činjenica da su odnosi Hrvata i Bošnjaka na najnižoj razini još od rata između ova dva naroda. Za Bošnjake kaže nema razlike između Milanovića i ostlih Hrvata i to stvara nesnošljivu atmosferu u BiH. “Nikad ovako nije bilo homogenizirano hrvatsko biračko tijelo oko Čovića. On je u situaciji da ne mora raditi izbornu kampanju zahvaljujući napadima Bošnjaka i svojatanju BiH”, govori Marić.

