Analitičar objasnio zašto će rasti kamate na kredite građana

Ekonomski analitičar Andrej Grubišić govorio je u Novom danu N1 televizije o najavama pojedinih banaka da će dizati kamatne stope na kredite građana, dok istovremeno druge banke najavljuju, barem simbolično, snižavanje kamatnih stopa.

“Mislim da će sve banke ipak dizati kamatne stope. Prije točno 20 godina taj famozni Euribor je bio 3,6 posto, prije 10 godina je 0,9 posto, 2015. je pao na nulu i otad je do prije par mjeseci bio negativan. To je paradoksalno, kako studentima objašnjavate negativnu kamatu? Ono što se dogodilo u zadnjih mjesec dana, to je opet prešlo nulu i opot smo pozitivni. Adrović je sinoć rekao da su njegova očekivanja, da nije nerazumno očekivati, da će kamatne stope porasti između 1 i 2 postotna boda”, govori Grubišić objašnjavajući za koliko bi ona mogla rasti na primjeru rate stambenog kredita od cca 100 tisuća eura.

“Nije realno da će rata biti 3000 kuna veća, ali je za očekivati da će rata biti veća za par stotina kuna”, govori dodajući da su ljudi kupovali nekretnine po visokim cijenema i niskim kamatnim stopama. “Sad ćete imati skupu nekretninu i povećanje kamatnih stopa” kaže.

“Manje banke imaju u pravilu veće kamatne stope jer im je skuplji izvor financiranja. Ako je kod vas kamata 2 posto, a kod nekog 4 posto, onda u ovih 4 posto imate više manevarskog prostora”, objašnjava dodajući kako “ljudi trebaju voditi računa o tome i biti agilni u mjeri u kojoj je to moguće.”

“Idite refinancirati kredit ako mislite da ga možete refinancirati”, kaže dodajući kako je to svima u interesu. “Život uz negativne kamatne stope okreće život naopako”, kaže.

“Uz inflaciju od 2 posto, kamatne stope od 3 ili 4 posto nisu nerazumne”, zaključuje.

