Ekonomski analitičar Damir Novotny komentirao je u Novom danu djelomičnu zabranu uvoza ruske nafte u EU, čije su članice postigle dogovor o zabrani uvoza nafte brodovima, ali ne i putem plinovoda.

“To je kompromis u korist Mađarske. Mađarska, Slovačka, Češka su povezane, njihove rafinerije kupuju naftu kroz naftovod Južna družba. Oni ovise od nafte koju kupuju od Rusije, uralske nafte. Ona je imala nižu, značajno nižu cijenu, od ove koja dolazi iz Sjevernog mora. Mađarska, Viktor Orban, ne samo da je osigurao nastavak opskrbe, iako opskrba nije bila ugrožena. Ovdje se ipak radi, a to je MOL i priznao, o snažnom interesu MOL-a koji nastoji zadržati dobavu iz Rusije. Oni su priznali da je ta razlika u cijeni toliko velika da su njihove rafinerije jako dobro poslovale proteklih mjeseci”, objašnjava Novotny.

Govoreći o tome što će ova odluka značiti za cijene nafte, Novotny kaže: “Tržišta nisu baš nervozno reagirala. Brent (nafta iz Sjevernog mora) se kreće oko 120 dolara po barelu, uralskoj nafti će cijena padati jer je intencija da se do kraja ove godine 90 posto ruske nafte zamijeni onima iz drugih izvora. Povećat će se potražnja za alternativnim izvorima. Nafte ima dovoljno, ona pluta u velikim tankerima po Meditaranu i čeka da se primi. Ne očekujemo veliki rast cijena derivata. Iako je potražnja za derivatima pokazivala neka obilježja neelastičnosti, vidjeli smo da ne pada potrošnja bez obzira koliko su cijene rasle. Ipak, kad dođe do neke točke cijene derivata, cijena će padati. A nafte ima. Hrvatska tako postaje važna, ne samo za sebe, nego i za EU, Srednju Europu… Vjerojatno će te tektonske promjene u dobvnim pravcima značiti uravnoteženje cijene i vjerojatno neće doći do velikog rsta cijena.”

Zašto su benzin i dizel toliko jeftiniji u Mađarskoj?

“Postoje dva tipa nafte kao goriva. Jeftinija koja se održavana cijeni oko 8 kuna (oko 430 forinti). Ovaj kvalitetniji dizel koji koriste suvremena vozila nije toliko jeftin. Mađarska vlada se odlučila odreći trošarina. I tamo najviše kupuju poljoprivrednici. Ovaj moderni dizel kupuju vozači suvremenih vozila i on košta oko 15 kuna. To je politički potez, to nema veze s ekonomikom tog sektora”, objašnjava.

Na pitanje hoće li cijena u nekom trenutku prijeći granicu od 15 kuna, Novotny kaže: “Nije nemoguće, moguće da se u jednom trenutku kreću između 15 i 20 kuna. Vidjet ćemo kako će tada potrošnja reagirati. Zasad je ona stabilna, ne reagira na tu visoku cijenu.”

Novotny smatra da je “moguće da cijena dosegne i 20 kuna” i podsjeća kako je 80-ih cijena bila, kad se preračuna, i viša i kako je u jednom trenutku, tada, cijena naglo pala.

