Podijeli:







Izvor: N1

Organizatorica prosvjedne akcije u znak potpore iranskim ženama, Bojana Guberac gostovala je u emisiji Newsnight. Naime, u petak točno u podne održava se prosvjedna akcija ispred iranske ambasade na kojem će okupljeni pokazati znak podrške tragično preminuloj Mahsi Amini te ostalim Irankama koje trenutno prosvjeduju diljem zemlje.

“Ovo je protest i za naše djevojčice”

“Moram reći da je ovo prosvjedna akcija, skup bismo morale prijaviti. Očekuju se veliki prosvjedi diljem Europe pa se nadam da će i to pomoći. Ovdje se radi o protestnoj akciji, našoj reakciji na ono što se događa u Iranu. Radi se o neformalnoj inicijativi dugogodišnjih aktivistkinja i istaknutih feministkinja koje će se okupiti točno u podne ispred iranske ambasade”, objasnila je Guberac.

VEZANA VIJEST Što trebate znati o masovnim prosvjedima u Iranu?

Navodi kako je bitna bilo kakva podrška jednog čovjeka, a koliko bi tek mogli pomoći protesti diljem svijeta.

“Ovo nije jedna akcija za Iran, prošle godine je bio Afganistan, sljedeće će godine biti nešto treće. Ovo je protest i za naše djevojčice”, rekla je.

Žene se moraju uvijek bojati, kaže, povijest je pokazala da ženska prava nismo dobile rođenjem. “Znamo što pokret radikalne desnice koji se širi Europom posljednje desetljeće znači za prava žena”, kaže.

“Feminizam nije za neke žene, nego za sve žene pa i muškarce”

Aktivistkinja navodi da je upravo to što je žena njena glavna motivacija u borbi za prava žena. “Feminizam nije za neke žene, nego za sve žene, pa i muškarce”, rekla je.

Navodi da se u feminzmu radi bauk, ali treba ga promatrati jednostavno jer on predstavlja solidarnost i ravnopravnost. No, to se u javnom prostoru sve nekako izokrene, a upravo ljudi koji nemaju želju za njim ga najčešće spominju, kako kaže.

“Mora se uspostaviti dijalog i shvatiti da to nije mržnja prema muškarcima, niti je to udaljavanje od naše ženstvenosti. Mislim da se za svaku ženu koja se suprotstavi kaže da je histerična. Ona može biti novinarka, domaćica, ekonomistkinja, nije bitno. Žene u Iranu su ljute, pa kojim bi tonom one trebale razgovarati”, upitala je Guberac.

“Svijet u kojem žene ne smiju same odlučivati hoće li nositi hidžab ili ne je užasan svijet. Moramo reagirati na nepravdu. No, one se ne suprotstavljaju na njegovo nošenje, bar dobar dio, no one se suprostavljaju tome da muškarac bira. Bitno je žensko pravo odabira”, kaže te navodi da žena ne smije strahovati hoće li biti ubijena ako joj iz hidžaba izviri pramen kose.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.