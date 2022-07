“Ako Puljak i Tomašević ne znaju otvoriti vrtić, pokazat ću im kako se to radi”

Podijeli:







Izvor: N1

Miro Bulj, saborski zastupnik Mosta u N1 Studiju uživo govorio je o aktualnim događanjima u državi. Komentirao je i znatno poskupljenje vode koje očekuje građane cetinskog kraja, zbog čega se pita hoće li ljudi uopće moći ubuduće priuštiti vodu.

Sabor je centar političke moći, ali taj se centar premjestio na Vladu i većina služi samo za dizanje ruku, rekao je Bulj na početku razgovora.

“Saborska većina bojkotira Sabor, predsjednik Sabora je do određene granice poslušnik, visibaba, vijesnik proljeća – prvi je ostavio Karamarka, Kosor, Sanadera, pa će i Plenkovića. Ja godinama čekam da zakonske izmjene koje sam predložio dođu na red”, rekao je Miro Bulj.

Izmjene Ustava su pokop demokracije, oduzimanje prava naroda da odlučuje i izravno donosi odluke, navodi Bulj.

“Sve se prebacuje na Ustavni sud, a ni jedna inicijativa tamo ne prolazi, jer je on produžena ruka Vlade. Ako netko prokupi određen brtoj potpisa, to je pritisak na Vladu. A ovim se načinom osnažuje Ustavni sud.

PROČITAJTE JOŠ Sabor potvrdio Butkovića za potpredsjednika Vlade, Primorca za ministra HDZ-ovci se bune što ni Primorac nije član: “A gdje smo mi? Čemu uopće stranka?” Tko je Marko Primorac, Marićev nasljednik?

Čudi me oporba koja je pristala na ovo s HDZ-om, umijesto da pomogne ukidanje Ustavnog suda… Kako ćemo ubuduće mijenjati stvari ako će sve morati ići preko moćnika…?”, upitao je zastupnik.

Što se tiče novog ministra financija Marka Primorca, Bulj kaže kako u Mostu nisu baš uvjereni u njegovu spremnost na obnašanje te funkcije.

“Nećemo glasati za ministra, smatramo da politika hrvatske Vlade nije dobra, a on dolazi u tešku financijsku situaciju, kada ulazimo u velike probleme inflacije i poskupljenja. Gubimo monetarni suverenitat ulaskom u eurozonu, HNB neće više biti regulator, ne znam kako će se on snaći, koje su njegove vizije… U ovoj tranziciji će biti mnogo problema. On je akademski zaposlenik, nikada nije bio u realnom sektoru. Želimo mu da dobro radi”, rekao je Bulj.

Saborska stanka je preduga

Na pitanje o ljetnoj stanci i tome koliko je ona potrebna sada, pored svega što se događa u državi, Bulj kaže kako bi je trebalo preskočiti.

“Saborska stanka je preduga, zastupnici bi morali biti ljudi koji su i na terenu i u saboru. Stanka bi morala biti puno kraća, ne bi trebalo prenositi sada posao na Vladu – trebalo bi razmišljati o ukidanju stanke. Otići sada na ljetovanje je sada besmisleno”, rekao je Miro Bulj.

Vrhovni zapovjednik vojske je predsjednik, to je jasno

Sukob između predsjednika države Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića smatra promašenim.

“Na strani sam Hrvatske vojske. Ovi sukobi ne donose ništa pozitivno za vojnike i sigurnost zemlje. Nekompetetnost i nepoznavanje pravila doveli su do ovoga. Ministar mora shvatiti da je vrhovni zapovjednik predsjednik republike.

U miru je jasno da je vrhovni zapovjednik vojske predsjednik republike. Ministar ima svoje ovlasti. Moramo se posvetiti ulaganju u tehniku, oružje i opremu, a ne fokusirati se na to iz koje stranke dolazi predsjednik. Svađe i sukob ništa ne donose”, rekao je Bulj.

Sumnjivo je da se požari pojave na više mjesta u kratkom vremenu

Komentirajući požare koji su posljednjih dana harali hrvatskom obalom u Šibensko-kninskoj županiji, a prije toga kod Pule, Bulj kaže kako se plaši da su oni bili podmetnuti.

PROČITAJTE JOŠ Požar kod Zatona još nije lokaliziran, ali je pod nadzorom Je li sustav bio spreman ili smo u požarnu sezonu ušli nepripremljeni? Najveći požar u posljednjih šest godina

“Vatrogasci su heroji koji riskiraju svoje živote, a mi moramo ulagati u profesionalne vatrogasce, te u sezonske vatrogasce.

Sustav civilne zaštite mora biti organiziran na svim razinama, od vrtića do Vlade. Svi trebaju biti uvezani i moći reagirati u izvanrednoj situaciji”, rekao je Bulj i naglasio kako je potrebno pomoći ljudima koje je snašla ova nesreća.

“Sustav se mora regulirati kako bi reakcija bila pravovremena. Brza reakcija će spriječiti ovo što se događa. Sumnjivo je da se požari pojave na više mjesta u kratkom vremenu, pa očekujem da će istražni organi utvrditi je li to podmetnuto i da će se najteže sankcionirati oni koji ugrožavaju živote, te materijalna dobra”, kazao je Bulj.

Cijena vode toliko skočila da je njezina priuštivost postala upitna

Osvrnuo se na problem poskupljenja vode s kojim se upravo suočavaju građani cetinskog kraja.

“Oko 50.000 stanovnika cetinskog kraja pogodilo je povećanje cijene struje za vodovode. Voda je osnovna kategorija, a HEP je odlučio da će 500 puta poskupjeti vodu. Pisao sam im, jer imaju najveću dobit na Cetini, ali oni vrše udar na građane i tvrtke. Doći će do problema – hoće li ljudi uopće moći plaćati vodu. Poskupjeti struju za vodovode toliko… A to je hrvatska tvrtka.

Pitao sam i premijera, ministre sam upoznao – oni ne žele razgovarati i naći rješenje, nego tvrtkama šalju ovrhe. Ovo nije problem samo Sinja i cetinskog kraja. Brdsko-planinska područja imaju pumpe koje šalju vodu na visinu. Mi u Sinju imamo pola milijarde kuna projekta aglomeracije. Pozivam premijera da dođe na Sinjsku Alku i pogleda ljude u oči. Vlada mora naći rješenje, a time ugrožavaju osnovno ljudsko pravo – pravo na vodu. A upitno je hoće li ljudi u tim krajevima nakon poskupljenja moći plaćati vodu”, rekao je Miro Bulj.

Puljak preuzeo staro radno mjesto

Sinj je vezan uz Split, važno je da imaju stabilnu vlast, rekao je Bulj o povratku Ivice Puljka na gradonačelničko mjesto u Splitu.

“On ima potencijal za razvoj i ako se Split razvija, razvijat će se i Dalmatinska Zagora. Narod je rekao svoje, a lokalna politika je i komunalna politika. Radimo za sve – za one koji su glasali za nas i za one koji nisu.

Nedavno mi je prošla prva godina mandata, uskoro otvaramo prvi novi vrtić, drugi smo već kandidirali. Ako Puljka i Tomaševića zanima kako se to radi, pozivam ih u Sinj, da vide kako se vrtić otvara u što kraćem roku. Ne shvaćam kako oni pored tolikih proračuna ne mogu to napraviti. Otvoreno je i osam novih skupina vrtića, trebalo je zaposliti nove tete… Donio sam odluku da se, ako dijete ne upiše, obitelji sufinanciramo mjesečno s 1000 kuna”, pojasnio je Miro Bulj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.