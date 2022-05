Podijeli:







Imam ja neke opcije, neka strepe! Pravda dolazi – poručio je u utorak predsjednik države Zoran Milanović ustavnim sucima. Milanović je, naime, u utorak još jednom komentirao odluku Ustavnog suda o Mostovoj referendumskoj inicijativi te ponovio kako Ustavni sud treba ukinuti.

“To nije jedina ludost koja se jučer dogodila. Ti ljudi koji nisu izabrani iz naroda. Narod može krivo izabrati, ja sam dokaz, ali izabrali su. Ti ljudi su inicijativu za promjenu Ustava… To je ustavni udar, baca potpuno novo svjetlo na sve nas koji moramo štititi Ustav. Ja razmatram svoje opcije jer na njihov moral i poštenje ne mogu računati. Prešli su crtu. Računao sam da će zabraniti referendum za izmjenu zakona, ali dirati se u pravo naroda, 400 tisuća potpisa i to zabraniti. Ja sam taj dio Ustava 2010. proveo kroz svoje ruke…

Ti ustavni suci nisu nikakvi autoriteti, ali da su profesori s Harvarda, to nije zakonito. Ja nisam obožavatelj referenduma, to može biti opasno, većina može ukinuti pravo manjini. Ali ovdje se ne radi o tome. Pazite dokle ta paranoja ide, ispalo bi da je Plenković bio u krivu. Neka se stide što rade ovoj državi. Referendum o ukidanju Ustavnog suda”, rekao je Milanović. Na pitanje što on tu može učiniti, uzvratio je da ne može ništa.

“Neka strepe”

“Po zakonu ništa ne mogu, ali imam druge opcije. Neka strepe”, kazao je predsjednik. Na upit koje su to opcije, uzvratio je – pravedne!

Kakve opcije, zapravo, Milanović ima i koje bi poteze mogao povući kad je u pitanju Ustavni sud, komentirao je u utorak Branko Smerdel, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu i 20 godina šef katedre za ustavno pravo.

“Po zakonu, predsjednik nema nikakvu opciju, niti način da utječe na to da se ukine Ustavni sud. A koje su to neke tajanstvene opcije koje on spominje – ne mogu procijeniti. No, ako se radi o pozivu na pobunu, onda je tu riječ o kaznenom djelu”, komentirao je Smerdel za Jutarnji list. Kaže kako se Milanović sada žali na Ustavni sud, a da su sastav tog suda svojedobno odredili on i Tomislav Karamarko.

“Predsjednik se ponaša neodgovorno. Milanović je sklon tome da napada svakoga tko iskaže drugačije mišljenje. Institucije koje mu se ne sviđaju, on bi ukidao, zakone koje je nekad sam donosio, a sad mu smetaju, on bi mijenjao… Ljude naziva veleizdajnicima. I to je kazneno djelo”, kazao je Smerdel. Dodao je da ga zaprepašćuje “jedno urušavanje vjere u pravo u 30 godina demokracije”.

“Bivši predsjednik Mesić svojedobno je dobijao mnogo tužbi zbog nekih svojih izjava, a danas svi smatraju da se više ništa ne može učiniti”, istaknuo je Smerdel.

Izjave predsjednika države u utorak je komentirao i premijer Andrej Plenković. Rekao je da Milanović kontinuirano iskrivljava informacije.

“Vrijeđa i laže”

“Vrijeđa i laže da je moj otac udbaš, ja udbaš i kontinuirano ponavlja laž ne bi li se nataložila negdje pa da možda negdje netko misli da je istina. Ajde, neka taj lažljivac, ruski čovjek na Pantovčaku to dokaže, ajde, da dokaže. Ima cijelu agendu laži koje ponavlja. Tim lažima jednom treba stati na kraj. To je vrlo važno jer to postaje vrlo često da ja danas moram reagirati na to. U načelu je najbolje nekoga tako nebitnoga, ruskog čovjeka na Pantovčaku, ignorirati. Da javnost to sama vidi”, kazao je.

Na pitanje je li isto kad Milanović komentira rad DORH i traži da istraži Banožića i kad Plenković kaže da istraga o napadu na Markov trg nije dobro napravljena, Plenković je odgovorio da to nije isto.

“Kako je on to napravio, tko ga je nahuškao? Hoćete reći da je to bio “lone wolf”? Mi tu nismo sve rasvijetlili. Čak nitko od vas nije nazvao DORH i pitao je li normalno da ovaj huška na ministra i zastupnika”, rekao je Plenković novinarima. Komentirao je i Milanovićevu izjavu da treba ukinuti Ustavni sud.

“To je isto neka ruska inicijativa, briljantno”, rekao je ironično.

