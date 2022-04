Podijeli:







Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 Studiju uživo te je komentirao domaće političke aktualnosti.

Komentirao je najprije ministra Davora Božinovića. Naime, stigla je vijest da je presuda o smrti male Madine konačna.

“On presudu tumači kao neku vrstu pedagoške mjere. Ali ovdje se radi, ne samo o tome da je djevojčica nastradala, nego o sustavu skrivanja istine o tome što se dogodilo. Jedino gore od zločina je prikrivanje zločina. Svašta se može dogoditi, ali kada nakog toga čitav sustava skriva istinu, onda se radi o sustavu, no kako ministar može govoriti o sustavu kao da je nešto drugo, vi i ja možemo tako govoriti o tome, no on je odgovoran za taj sustav.

Meni se čini potpuno nejasno da on bar ne prihvaća političku odgovornost. Ostavka ili ne, to je njegova osobna odluka, hoće li ga smijeniti ili ne to je nečija odluka, ali da on sebe uopće smatra netaknutim odgovornošću za tu zaista ružnu stvar, za skrivanje zločina, to je nedopustivo i za to je on direktno odgovoran kao ministar”, rekao je.

“Čini mi se da Božinović nije čovjek koji se može baviti vojskom”

Nastavno na to, komentirao je rekonstrukciju Vlade.

“Bio bi značajan potez premijera da makne Banožića.

Ja mislim da je on jedan od dvojice, trojice najgorih ministara. Horvat je bio broj jedan, a onda imamo barem još dva, tri koji su kandidati. Ako Plenković sada smijeni Banožića onda je pokazao da se nije dao uvući u tračeve tipa odnosa s Milanovićem i da je izašao iznad toga. Time pokazuje jednu vrstu klase. Međutim, ja imam od početka osjećaj da se Božinović boji policije koju bi trebao kontrolirati, kako bi se on tek bojao vojske. Meni se čini da on nije čovjek koji se time može baviti”, rekao je.

Istaknuo je i kako nam trenutno treba netko tko bi gurao stvari u vojci, tko će izdržati žrvanj Plenković-Milanović i koji će imati koncept o tome što želi s vojskom.

“Sada se pokazalo da nas ta vojska skupa s NATO-om ne može štititi od 35 godina starog željeza iz SSSR-a. Nitko se ne bavi problemom nego je li bila bespilotna ili besposadna letjelica, valjda nije bilo stjuardese pa nema posade. Ne znaju reći čak ni što je tu palo. Božinović treba uletjeti u to, ja mislim da on nema energije za to.

To treba biti netko tko je u stanju izdržati batine. On mora biti na strani premijera, ali katkad je Milanović u pravu”, veli. Dodao je i kako je Plenković sada u nezavidnoj situaciji i kako mora paziti da ne zamijeni previše ministara jer bi to pokazalo da je zaista kriza. Sve više od četiri smijenjena ministra je previše, kaže.

