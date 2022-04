“Ako nije spreman na nestanak kugle zemaljske, Putin prijeti praznim pištoljem”

Podijeli:







Politolog i komunikacijski stručnjak Aleksandar Musić u emisiji N1 NewsNight komentirao je najaktualnije događaje ovog tjedna od rata u Ukrajini preko rekonstrukcije Vlade do pada drona u Zagrebu.

Komentirajući riječi patrijarha Kirila koji je opravdao vojnu operaciju u govoru 27. veljače, rekavši da je to sukob sa snagama zla koje “pobijaju povijesno jedinstvo” Rusije i Ukrajine, Aleksandar Musić je rekao:

“Kiril ne govori ništa što nije odobreno od strane državnog vrha. Neki ruski dužnosnici rade to zato da kod lokalnog stanovništva dobiju potporu. Država je već dugo tamo iznad crkve. Sumnjam da je bio KGB-ovac u uskom smislu, ali da je imao dosluha s obavještajnim službama, nema sumnje. On više pleše na tuđu glazbu nego što sam kreira neke note.”

U potencijalnom ulasku Finske i Švedske u NATO i tajmingu rekao je:

“Pravi je trenutak za svakog osim za Rusku Federaciju. Da je netko prije godinu dana rekao da će Rusija protiv sebe jednim potezom ujediniti cijeli svijet, ono što SAD u 80-ak godina nisu mogle sa stotinama milijardi dolara, to bi bilo teško za vjerovati. Ovako je stvorena ujedinjena fronta protiv Rusije, povratka na staro nema, a što se tiče reperkusija za Švedsku i Finsku, Putin prijeti praznim pištoljem. Ako niste spremni povući svijet u grotlo bezdana i nestanak kugle zemaljske, neovisno o broju bojnih glava prijetite praznim pištoljem. Istočno tržište igra dvostruku igru. Šalju poruke ohrabrenja Rusiji, ali to je s figom u džepu.”

“Zelenski se očajnički bori za svoju državu, radi to rukama i nogama. On nema izbora”, dodao je.

Na pitanje kako bi pobjeda Marine Le Pen na francuskim izborima utjecala na cijelu tu situaciju, rekao je:

“To bi donijelo hladniju politiku prema Ukrajini. Pritisak europskog mišljenja je takav da bi joj se propitivao svaki potez, svaki izraz.”

Komentirajući kako je Volodimir Zelenski postao heroj, pojasnio je: “Narativ ideologija, a najbolji je onaj koji šire tisuće ljudi, korisnih idiota, da nisu svjesni, koji besplatno prenose vašu poruku, gađaju neprijatelje, učvršćuju vrijednosti. Ukrajinski narativ je bio superioran ruskom.”

“Plenković je naučio važnu lekciju od Karamarka”

Govoreći o rekonstrukciji Vlade Musić je rekao:

“Plenković je naučio važnu lekciju od Karamarka. Njegovi ministri su odlazili lako. Plenković šalje poruku da nije nužno protiv smjene ministra, ali će to raditi po svojim pravilima. Na suprotnoj strani nema lidera. Plenković više cijeni osobnu lojalnost koliko god ministar bio omražen, nego što drugi percipiraju. Politika je borba za moć. On drži većinu i dok je tako, nešto dobro radi. To ne znači da će mu biti tako honorirano. Njegova tehnologija vlasti u PR-ovskom smislu nije atraktivna, beskonačno ponavlja neke svoje teze, ali uspješnije je nego što nije.”

Dotaknuo se i pada drona u Zagrebu: “To da se Hrvatska patološki bavi komadom lima, meni je smiješno. Iz vizure politike tu je bio komunikacijski kaos. Trebalo je dogovoriti osnovnu poruku koju svi imaju ponavljati, a ne da svatko govori svoje dok se ne otkrije sve. Mislim da Hrvati više nisu toliko zabrinuti, da su se vratili svojim svakodnevnim aktivnostima.”

