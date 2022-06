Podijeli:







Izvor: N1

Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot gostovao je u N1 Studiuju uživo gdje je komentirao danas predstavljenu političku deklaraciju stranke, ali i političku situaciju u Hrvatskoj.

U prostorijama stranke Most je u četvrtak predstavio usvojenu Političku deklaraciju – interni akt za buduće političko djelovanje stranke.

VEZANE VIJESTI Milanović usporedio EU s dementorima: “Kad je happy hour, svi piju jeftinije” Matić: BiH neće dobiti status kandidata zbog svog vodstva, a ne hrvatskih vlasti

“To je dokument s kojim smo sumirali 10 godina rada Mosta i ušli u drugo desetljeće postojanja. Taj dokument je odraz naše vjerodostojnosti i koherentnosti politika, definirali smo osnovna načela. To je duh na temelju kojeg ćemo graditi naše politike”, pojasnio je Zvonimir Troskot.

O svjetonazorskoj orijentaciji rekao je: “Prije je to bila platforma, a danas smo stranka desnog centra. Uspjeli smo preživjeti deset turbulentnih godina, prepoznatljivi smo u nastupima i porukama. Definitivno smo desnije orijentirani od HDZ-a po ekonomskim politikama jer smo više tržišno orijentirani.”

Na pitanje poštuju li sve obiteljske zajednice, uključujući istospolne Troskot je rekao:

“Definirali smo obitelj kao zajednicu muškarca i žene i nismo išli van toga. Nemamo problem s drugim zajednicama, ali smo jasno naznačili što je obitelj. Obitelj je nukleus društva, na temelju nje gradimo politike jer bez jasnog nukleusa ne možemo graditi ostale katove društva.”

O pobačaju, kaže Troskot, već su više puta iznosili stavove: “Izrazili smo mišljenje u smislu zaštite nepovredivosti života od početka do prirodne smrti i štitimo priziv savjesti jer to smatramo civilizacijskim pitanjem nakon totalitarnih režima. Ključno je ideološko pitanje kad život počinje, što je zapravo medicinsko pitanje. Prvo bi o tome trebalo raspraviti. Jasno je da život počinje od početka spajanjem muške i ženske spolne stanice, tu bi debata trebala biti.”

Usklađenija vanjska politika

Komentirajući današnju pressicu predsjednika Zorana Milanovića i općenito odnos prema BiH, Troskot je rekao:

“Plenković ne radi za interese Hrvata u BiH. Prije četiri godine smo naglašavali da treba promijeniti izborni zakon. Građanska BiH je kao politička mantra njemačke vanjske politike i to je preuzeo Plenković. Kad Milanović proziva Plenkovića, smatram da bi vanjska politika trebala biti usklađenija.

Ako Milanović to radi da bi pomogao Hrvatima, to je odlično, ali ako manipulira emocijama Hrvata u BiH, tad mu to Hrvati dolje neće nikad zaboraviti. Što se tiče ulaska BiH u EU, to treba podržati, ali i naglasiti da se odnosi neće promijeniti i da ćemo imati izborni zakon koji favorizira određenu skupinu.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.