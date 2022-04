Podijeli:







Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović u Newsroomu je komentirala aktualne političke događaje.

Osvrnula se na situaciju u Splitu kada je Matko Raos kao izaslanik potpredsjednika vlade i ministra branitelja Tome Medveda kazao “da nije bilo 10.4.1941., ne bi bilo ni današnje Hrvatske”.

“Kao što smo svjedočili u svim godinama od kada je na čelu Vlade RH Andrej Plenković, tako možemo očekivati to i u budućnosti, sigurno još dvije godine. Uopće me ne čudi da se ovakve stvari događaju, jedino što je minimiziralo ovakve stvari je razdoblje pandemije jer su okupljanja bila manje zastupljena nego sada”, smatra Ahmetović.

“Vlada nije rekla da osuđuje to što je izaslanik govori”

Dodaje da je rastužuje to što “80 godina od te ustaške tvorevine NDH moramo pričati o ovome”.

“Žalosno je da ovakvi skupovi i ispadi izaslanika Vlade, odnosno ministarstva, zasjenjuju ono što je pravi problem Hrvatske, ono što tišti građane na dnevnoj razini”, dodala je.

Navodi da Vlada nije jasno osudila takve istupe. “Vlada RH se nije jasno i nedvosmisleno ogradila niti osudila istup izaslanika, samo su izjavili da se Vlada ograđuje i da on nije bio planiran kao govornik, ali nije rekla da osuđuje to što je izaslanik govori”, istaknula je Ahmetović.

Kaže i da je tužno i licemjerno to da predstavnici manjine šute na to. “Gdje je danas Milorad Pupovac, podržava li on uvjetno ovakve istupe? Gdje je Kajtazi?”

“Plenkoviću su pale dionice unutar HDZ-a”

Govoreći o izmjeni zakona i zabrani ustaških simbola, Ahmetović navodi da se predsjednik HDZ-a Andrej Plenković boji takve izmjene zakona.

“Problem je što se Andrej Plenković boji takve izmjene zakona, mora se ulagivati onom desnom krilu svog HDZ-a. Dionice su mu jako pale unutar HDZ-a. Kad bi takav prijedlog zakona došao iz HDZ-a, HDZ-ove vlade ne bi svi saborski zastupnici HDZ-a glasali za takav zakon i naravno da se Plenković boji da bi to dodatno uzdrmalo njegove dionice i položaj”, kazala je Ahmetović i dodala:

“Leđa Plenkoviću čuvaju manjinci, upravo ovako ignorirajući eklatantan problem. Želim utješiti Andreja Plenkovića i ovim putem dati do znanja da kada se prijedlog vladajućih o izmjeni zakona koji bi ovakve stvari promijenio stavi na dnevni red, SDP će bez sumnje podržati takav prijedlog i prijedlog neće pasti.”

