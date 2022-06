Podijeli:







Izvor: Davorin Visnjic/PIXSELL

SDP-ova Mirela Ahmetović gostovala je u N1 Studiju uživo te komentirala pilitičke aktualnosti.

Za početak je komentirala izjave ministra Butkoviča i rekla da nema nikakve ljubavi koja raste između ADP-a i HDZ-a nego je Rijeka miroljubiv i tolerantan grad u kojem se svi ugodno osjećaju pa i Butković. Ističe i kako nije baš isključivo HDZ zaslužan za projekte koji se provode.

“Nemojmo miješati lončiće. Da bi se neki projket ostvario potrebno je napraviti dokumentaciju, to ne rade ni HDZ ni Butković nego uprava Grada. Također da bi se neki projekt napravio potrebno je prvo građanima uzeti novac, što HDZ itekako uzima, ne samo u poslovne nego i u privatne svrhe. Ovaj put je ostvaren projekt za Rijeku, sljedeći put će biti za Novi Vinodolski, znamo i koliko se projekata rad u Crikvenici i na cijelom tom potezu gdje vlada HDZ i to je dobro jer će od svih tih projekata za svoj novac građani tih gradova i općina dobiti bolju infrastrukturu i to je posve normalno, nema tu HDZ ili SDP, to je novac građana RH”, rekla je.

Rekla je i kako je gledala natječaje i oko 80% dobitnika bili su HDZ-ovi gradovi, ali da ne želi ulaziti u raspodjelu sredstava jer nema sve informacije i nema se vremena baviti time. Na spomen Butkovića i kako dobar posao radi, podsjetila je da je župan i dalje SDP-ovac – Komadina i da su projektili bili toliko dobro razrađeni da HDZ nije imao druge opcije nego da ih prihvati.

Govorila je i o otvorenju mosta Pelješca, kaže kako ju neće ražalostiti ako ju HDZ ne pozove, pogotovo ako od toga naprave dernek, ali da bi bilo prostojno da brem upute pozive klubovima zastupnika.

“Tko određuje politički tajming za uhićenja?”

Osvrnula se i na uhićenje Darinka Dumbovića:

“O tome se priča već nekoliko godina, podsjećam da je i bivša zamjenica, SDP-ova Svjetlana Lažić 2016. upozoravala na nesrazmjer imovine Dumbovića od oko 2 milijuna kuna, To je prijavila i DORH-u, ali valjda nije bilo političke volje da se to procesuira. Sada kad je Dumbović sišao s vlasti i ispustio sve poluge utjecaja, sada je najednom ispravni politički tajming.

Meni bi bilo zanimljivo vidjeti tko određuje taj politički tajmnig, tko određuje kada je oportuno uhićivati osobe koje se terete za neodgovorno upravljanje javnim novcem. Čini mi se da je politički tajmnig određen od strane HDZ-a i Andreja Plenkovića jer su uspostavili sistemsku kleptomansku mašineriju koja svakodnevno koristi svoje položaje i ovlasti kako bi sebi priskrbila korist”, rekla je.

Rekla je i kako Plenković kao premijer svakako ima utjecaj: “On je na čelu pravomoćno presuđene kriminalne organizacije i on je apsolutno problem broj 1 ove države”, rekla je i dodala:

“Zašto bi Zlata Hrvoj Šipek tvrdila da jedino premijer ne pritišće DORH, a samo premijer ju direktno nazove da reagira ili ne reagira na izjave predjsednika države ili bilo koga drugoga. DORH je pokrenuo postupak procesuiranja Dumbovića i ja kažem da je Plenković taj koji određuje tajming kada DORH postupa. DORH-u ne vjerujem jer je po vlastitom priznaju izravno pod utjecajem Andreja Plenkovića. Vidljivo je da je HDZ opkupirao sve institucije ove zemlje i ne vidim drugi način da se hrvatska oslobodi koruptivne kaljuže nego da se oslobodi HDZ-a”, kaže.

“Ministar Beroš je najeklatantniji primjer ministra zrelog za odlazak”

Govorila je i o Plenkovićevim ministrima. Prvo je kritizirala Marića jer je dobio jeftinije ljetovanje u hotelu čiji vlasnik je dobio kredit HBOR-a, kao i da je prošle godien ljetovao na jahti jednog poduzetnika. Govorila je i o Berošu kojeg je posebno kritizirala.

“Ministar Beroš je najeklatantniji primjer ministra zrelog za odlazak. I u ovom zahtjevu za opoziv mi obrazlažemo sve zbog čega bi trebao otići, tu je i afera gospođe Čavajde, odnosno nemogućnost dobivanja zdravstvene usluge u okvirima zakonskih propisa. Imamo aferu CUSPIS, zaboravlja se na dugove u zdravstvu, imate PR mjeru ministra Beroša gdje obećaje u godinu dana zdravim ljudima obaviti sistematske, a bolesni ljudi čekaju po godinu dana. Ne postoji nijedna jedina stavka koji bih pohvalila u radu ministra Beroša i to i građani znaju”, rekla je.

Također, dodaje kako ju ne čudi da Beroš ima apsolutnu podršku vladajućih:

“Ako se sjećate, ni dan danas nije razriješen slučaj Zadravec. Sjećate se u telefonskom rzgovoru Beroša i Zadravec, Beroš je rekao da osobno Plenković kadrovira u zdravstvenom sustavu. Ja se pitam što to Beroš još zna o Plenkoviću da ga još uvijek drži na čelu tako važnog ministarstva.

Očigledno Beroš drži u šaci Plenkovića. Biste li vi ostavili ovako nesposobnog, kompromitiranog minsitra na čelu najvažnijeg sustava koji vam guta milijarde iz godine u godinu?”, rekla je.

Naposljetku je govorila o promjenama Ustava koje predlaže HDZ, kažu kako se s njima slažu, a potvrdila je i da će pravo žene na izbor, na ovaj ili onaj način ponovno ući u Ustav kako nitko više ne bi žene mogao učiniti živim bićima drugog reda. Osvrnula se i na nedostatak mjesta u vrtićima, rekla je da u njezinoj opićini sva djeca imaju mjesto, a da se za nedostatak mjesta u zagrebačkim vrtićima može kriviti bivšu vlast i i Milana Bandića.

