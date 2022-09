Podijeli:







Izvor: N1

SDP-ova Mirela Ahmetović u četvrtak je u Hrvatskom saboru prozvala ministra gospodarstva Davora Filipovića i Vladu zbog pljačke Ine, tvrdeći da se hrvatskim plinom raspolagalo kao da je 'babovina' HDZ-a koju mogu prodavati u bescjenje svojim pajdašima i stavljat u džepove.

“Čujte i počujte hrabrog i odrješitog ministra Filipovića – INA će povećati proizvodnju plina, a taj plin će se po prihvatljivim cijenama prodavati hrvatskim institucijama, bolnicama itd”, riječi su Ahmetović u slobodnim govorima uime Kluba SDP-a.

Kaže kako joj “nije jasno gdje je bio kada se u INA-i kralo”. “Ah, da, bio je u Nadzornom odboru (NO) trebao je nadzirati. Nadzirao bi on sigurno, ali nisu mu tako rekli”, ustvrdila je Ahmetović uime Kluba SDP-a.

Kaže da je Filipović u svom znanstvenom radu napisao: “NO nije mjesto za angažiranje onih članova koji nisu svjesni svoje uloge i odgovornosti u tako važnom organu društva”. Poručila je kako je osam mjeseci nakon ruske agresije na Ukrajinu “plin odjednom hrvatski”, a vlada će ga dati hrvatskim građanima.

“Vidi čuda”, dodala je, “osam mjeseci od ruske agresije, godinu dana od rasta stope inflacije, pet mjeseci od naredbe EK da se popune skladišta plina. Isto toliko otkad je Ina odbila popuniti to skladište, tri mjeseca otkad je HEP zadužio građane za 880 milijuna eura jer mora napuniti skladište plinom, isto ono koje je Ina odbila napuniti”.

Ahmetović je također rekla da “mađaroni nisu dali hrvatski plin”, HDZ-ovci Škugor i Mikuljan, HDZ-ova Uprava i Plenković “nisu dali”.

“I onda uhićenje – paramilitarne skupine nahuškale USKOK protiv Plenkovića i jadnom umirovljeniku otele 550 milijuna, mukom zarađenih, plinskih kuna. I nemojte sad Plenkoviću prišivati one plinske boce 2015., to nisu paramilitarne skupine i on nema ništa s tim”, ironično je navodila Ahmetović.

SDP-ova zastupnica Ahmetović smatra da Vlada svojim mjerama “ne daje hrvatski plin građanima”, i da se novcem građana raspolagalo kao da je to novac HDZ-a, a hrvatskim plinom kao da je to HDZ-ova “babovina” koju mogu prodavati u bescjenje svojim pajdašima i stavljat u vlastite džepove.

Kaže i da građani ne bi trebali pljeskati na Vladinu odluku da hrvatski plin pripada hrvatskim građanima, dodavši kako je žalosno što se to tek sada napravilo.

Reakcije HDZ-a: “Htjeli ste zaustaviti LNG terminal, SDP i Račan ukrali Inu”

Takve izjave SDP-ove zastupnice izazvale su niz oštrih reakcija HDZ-ovaca. Marko Pavić i Josip Borić podsjetili su kako je Ahmetović bila ta koja je htjela “skočiti pred bager” i zaustaviti izgradnju LNG-a na Krku, te da je zbog gradnje terminala za ukapljeni plin (LNG) Vladu nazivala izdajnicima i onima koji time čine zlo hrvatskim građanima.

HDZ-ov Goran Ivanović rekao je da je SDP i Ivica Račan napravio najveću pljačku u Hrvatskoj i ukrao INA-u Hrvatskoj, a Mario Kapulica optužio je Ahmetović da generalizira i kriminalizira cijele stranke.