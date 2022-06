Podijeli:







Izvor: N1

Jelena Todorović, agentica za nekretnine, gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala cijene nekretnina.

“Puno je faktora koji utječu na formiranje cijena i konstantni rast cijena nekretnina, nije to od jučer, to je trend zadnjih godina, gdje je prvo sve krenulo s potresom koji je maknuo s tržišta određeni fond nekretnina, automatski ljudi su sigurnost odlučili tražiti u sigurnijim nekretninama, povećao se interes na zgrade novije gradnje. Istovremeno, dogodio se i porast izgradnje stanova koji su bili u fazi stagnacije do možda 2018., imali smo smanjeni fond novih stanova na tržištu, a kad imamo povećanu potražnju na tržištu na određeni tip nekretnina, automatski i cijene idu gore. Imamo i nedostatak radne snage, iselilo se dosta stanovnika, sad kad se pojavila i potražnja radne snage, moramo je uvoziti i to se vidi na gradilištima”, rekla je Todorović.

Osim toga, ljudi su novac počeli i ulagati u nekretninama, pa se, kaže agentica, može reći da se dio ljudi odlučio novac čuvati “u ciglama”.

Govoreći o subvencioniranim kreditima, Todorović je rekla da je taj program imao dobru poantu i svrhu, ali da u početku nije bio dobar te da je svakako značajno utjecao na rast cijena.

“Nije se znalo kad je APN, klijenti se nisu mogli pripremiti, bila je velika potražnja za sličnim nekretninama i to je automatski ostavilo manje mogućnosti pregovora kupcima oko cijene i automatski su cijene rasle. To je dodatni pritisak na tržište”, rekla je Todorović, dodavši da ipak treba reći da su subvencije omogućile određenoj populaciji da uopće dođe do nekretnine te da imaju povrat dijela rate od 30 do 50 posto, što, kako je rekla, nije zanemarivo.

Podizanje kamatnih stopa utjecat će na određeni broj klijenata koji će izgubiti kreditnu sposobnost, a kupci koji su se zbog niske kamatne stope odlučili na kupnju putem kredita možda se više neće upuštati u to pa će se smanjiti određeni broj stanova na tržištu, smatra.

“Što će se dogoditi sa cijenama, teško je reći jer je ponuda veća i puno se kupuje gotovinom. Pitanje je koji broj kupaca na tržištu uopće kupuje putem kredita”, rekla je agentica za nekretnine, dodavši da je zanimljivo da je prošle godine svaku treću nekretninu u Hrvatskoj kupio stranac.

“Trenutno nema slobodnih stanova u novogradnji na tržištu, a neki projekti su u procesu čekanja zbog neizvjesne cijene”, rekla je.

“Teško je očekivati da će cijene drastično pasti. Možemo pričati da će doći do stagnacije cijena ili će nekretnine koje su na boljim lokacijama zadržati cijenu, a za nekretnine koje su na drugim lokacijama, koje možda nemaju dobru prometnu povezanost, može doći do korekcije cijene”, rekla je Todorović.

