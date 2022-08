Afera nad aferama u Ini, a Plenković i dalje uživa potporu partnera

Podijeli:







Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Pljačka u Ini okupila je vladajuću koaliciju. Do premijera nije dug put, ali na sigurnoj udaljenosti od novinara. Iako državu trese afera nad aferama Plenković i Vlada i dalje će uživati potporu partnera.

Nisu se samo oni danas okupljali. U Saboru sastanak tzv. progresivne oporbe. Na račun Vlade i HDZ-a redale su se teške optužbe i jasni zahtjevi.

“Zbog ovoga moraju otići svi. Mora otići predsjednik Vlade, mora otići čitava Vlada, na čelu s onim Filipovićem, koji je bio i u Nadzornom odboru Ine, ali isto tako mora otići Uprava i Nadzorni odbor”, poručio je šef SDP-a Peđa Grbin.

Već sutra oporba očekuje da Vlada na sjednici smjeni Upravu i Nadzorni odbor jer to je minimum, kažu, koji se mora dogoditi. Iako su već tražili izvanrednu sjednicu Sabora zbog Ine, to je odbijeno pa će zahtjev ponoviti na redovnoj sjednici. No to je tek početak njihovih političkih akcija.

“Mi ćemo iskoristiti sve institucionalne, ali i neinstitucionalne mehanizme da je ovo zadnja velika pljačka koja se dogodila u režiji vladajuće stranke”, poručuje Sandra Benčić.

“Ne postoji više načina kako sanirati štetu što se tiče vlade hodajućih mrtvaca Andreja Plenkovića. Jedini način je momentalna ostavka, sazivanje novih izbora i prepuštanje mandata ljudima koji neće, nadam se, ponovno glasati za tu lopovsku, mafijašku bandu”, govori Krešo Beljak.

Čuo je premijer poruke iz oporbe i jednakom žestinom uzvratio: “Kragujevac dobili adrenalin nakon rejtinga, neće ići tako. Ne bojite se udružene oporbe. Ne bojim se nikoga.”

Socijaldemokrati ovoga su puta s progresivnom oporbom. Konkretno će tražiti donošenje Lex Ina koji bi omogućio povratak te tvrtke u hrvatske ruke. Kada već oporbi nije uspjelo isprovocirati izvanrednu sjednicu Sabora, možda može i treba netko drugi. Recimo predsjednik države koji to može po Ustavu.

“Ta poslovnička tj. ustavna mogućnost, koliko ja znam, nije previše korištena, zapravo ne sjećam se da ju je predsjednik Republike sazivao, ali ovo jest tema na kojoj bi predsjednik Republike prepoznao važnost i svoje uloge u ovim trenucima da se otvori rasprava”, kaže Davorko Vidović.

Pripadnici desne oporbe na sastanku u Saboru nisu bili pa tako ni Most koji apelira na građane. Nino Raspudić kaže: “Da dobro zapamte ovaj trenutak, ne samo da ga zapamte za trenutak kada dođu sljedeći izbori, pa 53 posto ostane doma dok HDZ-ova klijentela izlazi, nego da ovaj trenutak zapamte i za zimu kada im dođu ekstremno visoki računi.”

Plenković i partneri tako idu dalje, a dokle može oporba, tek će morati pokazati.

