Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon otkrića velike pljačke Ine, jedini smijenjeni je zasad Gyorgy Patko, direktor u Ini koji je bio prvi nadređeni uhićenom Damiru Škugoru. Hrvatski članovi Uprave nisu podnijeli ostavku. Naime, sami odu ostat će bez vrlo izdašnih otpremnina, za neke od njih veće i od milijun kuna.

O pljački Ine i otpremninama članova uprave u Točki na tjedan su govorili novinari Dragana Radusinović Tafra (Direktno) i Ilija Radić (RTL).

“Najpopularniji hrvatski glagol je jamiti, a nepostojeća imenica je moral. Mislim da tu sažimam to. U Hrvatskoj bi bilo neprirdono da oni daju ostavke. To je duboko ukorijenjeno. Kako ćete dati ostavke? A novac?! Javnost će to prihvatiti”, kaže Radusinović Tafra.

Radić je komentirao i hoće li ovi članovi ikad više moći raditi negdje drugdje u poslovnom sektoru.

“Dobit će prilično dobre otpremnine da neko vrijeme neće morati raditi nigdje, a Hrvatska ima pamćenje zlatne ribice i vrlo brzo ćemo zaboraviti na ovu aferu i kad budu postavljeni negdje drugdje, nitko se neće toga ni sjećati”, rekao je Radić.

On dodaje da su oni u svojstvu – fikusa.